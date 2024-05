Šéfka českého parlamentu a predsedníčka europarlamentu odsúdili streľbu na slovenského premiéra

Akúkoľvek formu politicky motivovaného násilia označila v súvislosti so streľbou na slovenského premiéra v Handlovej predsedníčka českej Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová za úplne neprijateľnú.

„Robertovi Ficovi prajem skoré uzdravenie bez trvalých následkov,“ uviedla Pekarová Adamová. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

„Je to hrozný čin, ktorý nie je ničím ospravedlniteľný. Je to niečo nepredstaviteľné a samozrejme verím, že to pre pána premiéra nebude mať fatálne následky. Mali by sme urobiť všetko pre to, aby sa nič podobné už nestalo,“ vyjadril sa pre TN.cz predseda českého Senátu Miloš Vystrčil. Šok z útoku na slovenského premiéra na sociálnej sieti X vyjadrila aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.

„V mene europarlamentu dôrazne odsudzujem tento násilný čin. V tejto ťažkej chvíli som v mysli s ním a jeho rodinou,“ dodala.