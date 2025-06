Šéf SIS podá trestné oznámenie v súvislosti s údajným sledovaním europoslanca Zdechovského

Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar podá trestné oznámenie v súvislosti s údajným sledovaním, o ktorom rozprával český europoslanec Tomáš Zdechovský. Informoval o tom Denník N.

Na Slovensko koncom mája prišla kontrolná delegácia Európskeho parlamentu, ktorá preverovala hospodárenie SR s eurofondmi. Šéf delegácie Zdechovský sa vyjadril, že ho počas misie sledovali slovenské tajné služby. Policajti teda prevaria, či sú tieto informácie pravdivé.

Ak by sa nepotvrdili, je podľa Gašpara na mieste otázka, či by mal byť Zdechovský súčasťou kontrolnej delegácie. Ako Gašpar uviedol po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS, na monitorovanie osoby je vyžadovaný súhlas súdu. „Pokiaľ nebol udelený a napriek tomu takéto monitorovanie bolo vykonané, tak je to nezákonný postup,“ uviedol Gašpar.

Podľa riaditeľa SIS by to malo byť vyšetrené aj preto, lebo Zdechovský povedal, že mu bývalí príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) povedali, kto je príslušníkom SIS. Gašpar zdôraznil, že ak sa tak naozaj stalo, tak sa bývalí príslušníci NAKA dopustili trestného činu. Ide podľa jeho slov o utajovanú skutočnosť, ktorú sa dozvedeli pri výkone verejnej funkcie.