Rusi neustále posúvali začiatok útoku, spomína šéf rozviedky Budanov na začiatok vojny

Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov tvrdí, že keď už rozviedka definitívne vedela presný čas začiatku ruskej invázie, presťahoval sa niekoľko hodín pred vypuknutím vojny do svojej kancelárie. Povedal to v podcaste webu Ukrajinská pravda. Podľa Budanova Rusi neustále posúvali čas začiatku invázie.

„Posledné dva týždne to posúvali tam a späť o deň alebo dva. Ale 23. februára, okolo 14:30, sme dostali jasné informácie, že začiatok bude o štvrtej ráno. Táto informácia bola odovzdaná prezidentovi. Vydal rozkazy, ale spočítajte si to, do štvrtej ráno už nezostávalo veľa času,“ vyhlásil Budanov.

Spomína si, ako popoludní 23. februára vzal manželku a išli do supermarketu na väčší nákup. „Dobre si to pamätám. Nakúpili sme potraviny, presťahovali sme sa do mojej kancelárie, išli spať, rozprávali sa a čakali… Potom som si trochu zdriemol. Okolo 3:30 mi zavolal šéf kancelárie prezidenta (Andrij Jermak, pozn.) a vraví: ‚Možno sa to napokon nestane‘. Odvetil som mu: ‚Dúfajme v to najlepšie, ale pochybujem‘. A tak sme sa ďalej rozprávali takmer do štvrtej,“ priblížil.

Budanov tvrdí, že preňho samotného bolo dôležité, aby sa jeho spravodajské informácie o invázii ukázali ako pravdivé. „Musíte pochopiť, aj toto bola výzva. Lebo keby som ako šéf špeciálnych služieb podal nesprávne hlásenie, bola by to pre mňa blamáž. V skutočnosti boli prvé útoky okolo 4:20, pretože rakety už boli vo vzduchu a ešte nejaký čas trvalo, kým priletia. Povedal som si: ‚Je to tu. Teraz musíme začať pracovať na ďalšom probléme‘,“ skonštatoval Budanov.