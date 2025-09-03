Šéf NATO očakáva, že v otázke európskej podpory bezpečnostných záruk pre Ukrajinu sa čoskoro vyjasní

Mark Rutte zdôraznil význam nadchádzajúceho stretnutia európskych lídrov v Paríži a spolupráce s USA.
Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)Mark Rutte v stredu vyjadril očakávanie, že štvrtkové rokovania európskych lídrov v Paríži prinesú konkrétne plány týkajúce sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu a zároveň objasnia úlohu Spojených štátov v tomto procese.

„Zajtrajšie stretnutie bude dôležité, preto očakávam, že zajtra alebo krátko po zajtrajšku budeme mať jasno o tom, čo môžeme spoločne ponúknuť,“ povedal Rutte novinárom. „To znamená, že môžeme intenzívnejšie spolupracovať aj s americkou stranou, aby sme zistili, čo sú ochotní poskytnúť v rámci svojej účasti.“

Budú konkrétne návrhy?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní na štvrtkových rokovaniach v Paríži spolu s lídrami tzv. koalície ochotných, ktorú vedú Francúzsko a Británia. Táto skupina približne 30 krajín plánuje podporovať ukrajinskú armádu a v prípade prímeria možno nasadiť vlastné vojenské jednotky na Ukrajinu s cieľom odradiť budúcu ruskú agresiu.

Nemenovaní diplomati pre agentúru AFP uviedli, že európske krajiny v rámci spomenutej koalície boli minulý týždeň vyzvané, aby na stretnutí vojenských šéfov predložili konkrétne príspevky.

Sklamaný Trump

Americký prezident Donald Trump, ktorý sa snaží o ukončenie vojny, uviedol, že Washington by mohol podporiť Európanov, no odmietol nasadenie amerických vojakov na Ukrajinu a konkrétne americké záväzky zatiaľ nešpecifikoval.

Trump sa zatiaľ neúspešne snaží zorganizovať samit medzi Putinom a Zelenským po tom, čo minulý mesiac privítal ruského lídra na Aljaške. V utorok vyjadril „veľké sklamanie“ z Putinovho postupu v otázke mierovej dohody o Ukrajine.

