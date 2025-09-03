Rusko naďalej žiada medzinárodné uznanie okupovaných ukrajinských území

Rusko sa naďalej usiluje o medzinárodné uznanie častí Ukrajiny, ktoré anektovali a okupujú ruské sily. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov tvrdí, že akákoľvek mierová dohoda musí obsahovať medzinárodné uznanie okupovaných ukrajinských území ako súčasť Ruska.
Ukrajina však trvá na tom, že nikdy neprijme ruskú kontrolu nad svojím územím a sľubuje, že získa späť územia obsadené Moskvou. Rusko tvrdí, že anektovalo päť ukrajinských regiónov – Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť, ako aj polostrov Krym, ktorý obsadilo už v roku 2014.
Staré ultimáta
„Pre trvalý mier musia byť nové teritoriálne reality, ktoré vznikli, uznané a formálne potvrdené v súlade s medzinárodným právom,“ povedal Lavrov.
Ukrajina požaduje najprv prímerie pred diskusiou o územiach, no Rusko odmieta zastaviť súčasnú ofenzívu, kým nebude dosiahnutá úplná dohoda. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha reagoval, že Rusko odpovedá na mierové snahy vedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom„starými ultimátami“.
„Rusko nezmenilo svoje agresívne ciele a neprejavuje známky pripravenosti na zmysluplné rokovania,“ uviedol Sybiha a dodal: „Je čas uvaliť na ruskú vojenskú mašinériu nové prísne sankcie a postaviť Moskvu pred zodpovednosť.“
Putin ponúka zmrazenie línie
Turecko, ktoré hostilo tri kolá priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, minulý týždeň uviedlo, že ruský prezident Vladimir Putin ponúkol zmrazenie frontových línií v Chersonskej a Záporožskej oblasti, ak Ukrajina úplne vzdá región Doneck.
Rusko má podľa analýzy Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) takmer úplnú kontrolu nad Luhanskou oblasťou a ovláda približne 80 percent Doneckej oblasti. Tiež obsadilo veľké časti Chersonskej a Záporožskej oblasti, hoci Ukrajina naďalej kontroluje metropoly týchto regiónov.
Priemyselný východ Ukrajiny bol zničený viac ako desaťročím bojov, ktoré vypukli po tom, čo ozbrojení proruskí separatisti začali snahy o odtrhnutie od Ukrajiny po proeurópskej revolúcii v roku 2014.