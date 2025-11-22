Šéf národniarov Danko by medzi študentov nešiel, mladí majú podľa jeho slov právo na vzdor

Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) by medzi študentov nešiel. Uviedol to vo verejnoprávnom rozhlase, v relácii Sobotné dialógy, v súvislosti s nedávnou premiérovou prednáškou v Poprade. Podľa Dankových slov to komunikoval aj predsedovi vládyRobertovi Ficovi, keď sa ho na koaličnej rade pýtal na názor.
Podľa Danka je v súčasnosti, v dobe sociálnych sietí, veľmi ľahké zmanipulovať či vyprovokovať študentov. Predseda SNS poznamenal, že aj voči študentom treba vedieť komunikovať, národniari sa podľa jeho slov riadia tým, že ak niekto nemá 18 rokov, do škôl by politika ani žiadne ovplyvňovanie nemali ísť.
Nenásilná komunikácia medzi študentmi
„Mladí ľudia, patrí to k nim, majú právo na vzdor, na iný názor, ako majú rodičia,“ myslí si. Dodal, že by ich nehanil za to, že vyjadrujú svoj názor. Za problematické považuje skôr ich politické zneužívanie. Spomenul, že premiéra spoznal ako študent práva, keď si s nimi prišiel zahrať futbal.
Fico je podľa prieskumu najdôveryhodnejším lídrom politickej strany, Naď má najväčšie percento odpovedí „úplne nedôverujem“
„To bolo niečo iné, ako keď príde niekto v obleku, postaví sa a začne, vedome či nevedome, vtláčať názor,“ vravel Danko v relácii.
„Som zástanca toho, že politici by mali, keď už idú medzi študentov, tak ísť možno na športovú akciu, nenásilne komunikovať. Alebo ísť potom na vysokú školu, kde sa môže už dospelý človek slobodne rozhodnúť, či sa s tým dotyčným stretne, alebo nie, a nedonúti ho k tomu nejaká autorita riaditeľa školy,“ vyjadril sa predseda SNS.
Odchod z prednášky v Poprade
Predseda vlády mal pred niekoľkými dňami prednášať študentom na tému medzinárodných vzťahov. Počas prednášky niekoľko desiatok z nich demonštratívne odišlo, štrngajúc pritom kľúčmi, jedna študentka niesla ukrajinskú vlajku.
V Poprade oslavovali 17. november aj tamojší gymnazisti, prítomných na diaľku pozdravil študent Muro
Fico mal pôvodne v Poprade prednášať už týždeň pred tým, no prednášku presunuli po tom, ako študent miestneho gymnázia vyjadril svoj nesúhlas s plánovanou prednáškou na Spojenej škole Dominika Tatarku nápisom na chodníku i ceste pred školou.