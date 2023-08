Sedlák rozhodol o zrušení obvinenia Kaliňáka neštandardne a zrejme prvýkrát v histórii, spis je stále na Najvyššom súde

K zrušeniu obvinenia bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka podľa paragrafu 363 Trestného poriadku pristúpil netrestný námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák buď bez toho, aby mal k dispozícii vyšetrovací spis (stalo by sa tak prvýkrát v histórii), alebo mohol do vyšetrovacieho spisu nahliadnuť priamo na súde (stalo by sa tak zrejme prvýkrát v histórii).

Na sociálnej sieti to konštatuje Úrad špeciálnej prokuratúry s tým, že spis k prípadu sa momentálne nachádza na Najvyššom súde SR.

„Môžeme potvrdiť, že po rozhodnutí Najvyššieho súd SR zo dňa 14. júna 2023 o zamietnutí sťažnosti prokurátora proti uzneseniu súdu prvého stupňa o odmietnutí obžaloby a vrátení vecí do prípravného konania, do dnešného dňa nebolo toto uznesenie tunajšiemu úradu spoločne s vyšetrovacím spisom doručené. Originál vyšetrovacieho spisu sa preto aj v súčasnosti stále nachádza na Najvyššom súde SR,“ uvádza špeciálna prokuratúra.