Sedem štátov a viac než tritisícpäťsto kilometrov. Výletná loď Labe po dlhej ceste dorazila na Zemplínsku Šíravu

Výletná loď Labe úspešne dorazila na Zemplínsku Šíravu. Loď s kapacitou 164 osôb, dĺžkou 37 metrov a hmotnosťou 70 ton precestovala sedem štátov a viac ako 3 500 km. Záverečný úsek jej cesty sa začal v pondelok 19. augusta v obci Ladmovce.

Ako informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, operácia „Guľový blesk“ sa začala nakládkou v obci, ktorá trvala celý deň. Dva špeciálne kamióny loď prepravili do strediska Hôrka, kde bola zložená na vodu.

„Táto cesta by sa nemohla uskutočniť bez podpory Košického samosprávneho kraja, ktorý cez program Terra Incognita prispel na nákladnú a zložitú prepravu výletnej lode Labe až na Zemplínsku Šíravu,“ uvádza na webe spoločnosť Zemplínska vodná doprava (ZVD).

Pribudnúť by mala aj kuchyňa

Ako priblížil konateľ spoločnosti ZVD Matej Kapraľ, loď Labe disponuje sociálnymi zariadeniami, slnečnou terasou, klimatizovaným salónom aj bufetom. V budúcnosti by mala pribudnúť aj kuchyňa.

Košice región turizmus tiež informuje, že už možno absolvovať prvé plavby, a tiež je možné zakúpiť si lístky online. Ako vyplýva z informácií na stránke plavbysirava.sk, termíny plavieb sa rôznia a konkrétne časy možno nájsť v online rezervačnom systéme.

Ceny lístkov sú rôzne, pre dospelé osoby je to 7,50 eura za plavbu, pre deti od štyroch do 12 rokov štyri eurá, študenti vo veku od 13 do 18 rokov, a tiež seniori nad 65 rokov zaplatia z plavbu 5,50 eura. Rovnako 5,50 eura zaplatia aj osoby ZŤP.

Deti do troch rokov, a tiež osoby na invalidnom vozíku vrátane sprievodcu majú plavbu zadarmo. Prevádzkovateľ upozorňuje, že v prípade nepriaznivého počasia, prípadne z technických príčin môže byť plavba zrušená, a v takom prípade bude vstupné v plnej výške vrátené.

Čo bude s pôvodnou loďou

Pôvodnú výletnú loď, ktorá premávala po Zemplínskej Šírave dala obec Vinné do krátkodobého prenájmu na niekoľko dní počas letnej turistickej sezóny, ako letnú terasu. Pre agentúru SITA to uviedol starosta obce Marián Makeľ.

Dodal, že o jej ďalšom osude sa bude rozhodovať čoskoro. „Všetko závisí od toho, aký bude po nej dopyt,“ vyjadril sa na margo možností do budúcna. Vysvetlil, že záujemcov o dlhodobý prenájom mali tento rok dvoch, na krátkodobý prenájom jedného.

„Ťažko povedať, ako to dopadne,“ skonštatoval. Dodal, že je za to, aby loď ostala na Zemplínskej Šírave, zdôraznil tiež, že predať ju nikdy nechceli.

„Zážitky z otvorenej vodnej plochy budú lákadlom pre tisíce nových návštevníkov, pre ktorých sa práve LABE stane novým dôvodom na návštevu slovenského Východu. Jej rolu vnímame aj na úrovni silného ekonomického impulzu pre celé okolie vodnej nádrže, keďže predpokladáme skokovitý nárast nielen jednodňových, ale i nocujúcich návštevníkov v širšej oblasti. Efekt bude veľmi podobný tomu, ktorý sme zaznamenali po minuloročnom spustení obnovenej sedačkovej lanovky na Geravy v Slovenskom raji,“ zhodnotil prínos lode predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Miesto na spoločenské akcie

Riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková dodala, že loď Labe nebude len zážitkovým dopravným prostriedkom, ale aj miestom na organizáciu rôznych akcií, napríklad rodinných osláv či firemných podujatí.

Očakáva tiež, že prevádzka lode prinesie nových návštevníkov a tým vytvorí pozitívny tlak na vývoj služieb v destinácii.