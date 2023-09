Sci-fi komédia Pod Generation ukáže, ako môže vyzerať tehotenstvo v budúcnosti

Predstavte si, že by páry v budúcnosti dostali možnosť zdieľať svoje tehotenstvo prostredníctvom prenosných zariadení – kapsulí, pripomínajúcich dizajnové vajíčka. Dieťa by sa v nich spokojne vyvíjalo a rodičia by sa striedali v starostlivosti o plod. Bolo by to bezpečnejšie, rovnoprávnejšie, bezbolestné… Alebo žeby nie tak celkom? V originálnej sci-fi komédii Pod Generation, ktorá príde do slovenských kín 19. októbra, zistíme, ako by takýto nápad mohol fungovať v praxi.

Emilia Clarke, ktorú poznáme ako Khaleesi zo seriálu Hra o tróny, sa vo filme predstaví ako úspešná mladá žena, ktorá sa rozhodne otehotnieť. Vo svete budúcnosti, v ktorom žije, si však môžete vybrať medzi prirodzeným tehotenstvom a možnosťou vyvinúť dieťa v tzv. „pode“, prenosnej kapsuli, ktorá nahrádza maternicu. Jej manžel, ktorého stvárňuje Chiwetel Ejiofor, známy z filmov 12 rokov otrokom či Dr. Strange, sa technologickej novinke najskôr bráni, no z lásky k svojej žene súhlasí. O kapsulu sa môžu starať obaja nastávajúci rodičia a zodpovednosť za vývoj plodu, ale aj starostlivosť je tak rovnomerne rozdelená. Dokážu si však obaja rodičia vytvoriť budúcemu potomkovi rovnako silné puto? Čo ak nezafunguje materinský cit? A aké plány vôbec má organizácia, ktorá za touto technológiou stojí?

Nedávno zverejnený trailer ukazuje vycibrený vizuál filmu, vynikajúce herecké výkony a citlivý, hoci miestami sarkastický humor, ktorým sa bude snímka vyznačovať. Režisérka a scenáristka Sophie Barthes svojimi predchádzajúcimi autorskými filmami dokázala, že dokáže pracovať s bizarnými komediálnymi motívmi (komédia Duša Paula Giammatiho), ale že tiež rozumie komplexnosti ľudskej psychiky (historická dráma Pani Bovaryová). V hrejivej sci-fi komédii Pod Generation nám predstaví svoju víziu budúcnosti a výziev, ktoré môže ľudstvu priniesť.

Snímku o mesiac do slovenských kín prinesú spoločnosti Continental film a FOXX MEDIA GROUP.

