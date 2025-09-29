Schneider Electric predstavil referenčné dizajny pre AI centrá s technológiami NVIDIA

Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, predstavila referenčné dizajny vyvinuté spoločne s NVIDIA, ktoré výrazne urýchľujú nasadenie riešení infraštruktúry pre AI.
Prvý referenčný dizajn poskytuje rámec pre systémy riadenia napájania a kvapalinového chladenia, vrátane technológie kvapalinového chladenia Motivair. Dizajn integruje softvérové riešenie NVIDIA Mission Control s funkciami riadenia klastrov a pracovného zaťaženia. Referenčný návrh možno využiť aj so systémami NVIDIA Grace Blackwell, čo umožňuje prevádzkovateľom zvyšovať výpočtový výkon a plynule riadiť svoje systémy napájania a kvapalinového chladenia.
Druhý referenčný návrh sa zameriava na nasadenie infraštruktúry s výkonom až 142 kW na rack, konkrétne racky NVIDIA GB300 NVL72, v jednej dátovej hale. Toto riešenie vzniklo pre architektúru NVIDIA Blackwell Ultra a obsahuje informácie o štyroch technických oblastiach: napájanie zariadenia, chladenie zariadenia, IT priestor a softvér životného cyklu. Návrh je k dispozícii v konfiguráciách pre normy Amerického národného inštitútu pre normalizáciu (ANSI) aj Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC).
Poskytovaním overených, osvedčených a zdokumentovaných návrhov fyzickej infraštruktúry dátových centier umožňuje spoločnosť Schneider Electric prevádzkovateľom využívať napájanie a kvapalinové chladenie novej generácie a to ešte predtým, ako sa objaví modernejšia infraštruktúra umelej inteligencie.
„Spoločnosť Schneider Electric zefektívňuje proces navrhovania, nasadzovania a prevádzky pokročilej infraštruktúry umelej inteligencie pomocou svojich nových referenčných návrhov,“ hovorí Jim Simonelli, senior viceprezident a technický riaditeľ spoločnosti Schneider Electric. „Naše dizajny sú škálovateľné a vďaka spolupráci so spoločnosťou NVIDIA pripravené na reálne aplikácie.“
„Vstupujeme do novej éry zrýchleného výpočtového výkonu, kde integrovanie napájania, chladenia a prevádzky nanovo definuje architektúru dátových centier,“ hovorí Scott Wallace, riaditeľ oddelenia dátových centier v spoločnosti NVIDIA. „Referenčný dizajn riadiacich systémov poskytuje dobrý základ pre realizáciu digitálnych dvojčiat AI tovární a dáva prevádzkovateľom možnosť optimalizovať pokročilú infraštruktúru zrýchleného výpočtového výkonu.“
Systém riadenia ponúka:
Štandardizované rozhranie, ktoré zverejňuje údaje o riadení napájania a kvapalinového chladenia aplikáciami a nadradenými jednotkami, vrátane softvéru na riadenie infraštruktúry umelej inteligencie, digitálnych dvojčiat a AI/stroj Architektúra je navrhnutá tak, aby riadila redundanciu v infraštruktúre chladenia a distribúcie energie, vrátane jednotiek distribúcie chladiacej kvapaliny (CDU) a diaľkových napájacích panelov (RPP), čím zabezpečuje vyššiu odolnosť Nové usmernenia pre meranie profilov napájania rackov so zameraním na monitorovanie špičkového výkonu rackov a kvality napájania.
Referenčné dizajny nadväzujú na dlhoročnú spoluprácu spoločnosti Schneider Electric so spoločnosťou NVIDIA v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť Schneider Electric vytvorila deväť referenčných dizajnov pre rôzne scenáre, vrátane prefabrikovaných modulov, modernizovaných dátových centier a infraštruktúry umelej inteligencie vyvinutej špeciálne pre klastre založené na NVIDIA GB200 NVL72 a NVIDIA GB300 NVL72.
