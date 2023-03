Schéma dovozu smartfónov do Ruska sa ocitla v ohrození, sankcie USA zakazujú dodávať rôzne druhy elektroniky

Dobre fungujúce schémy dovozu smartfónov do Ruska sa ocitli v ohrození. Distribútori v „spriatelených“ krajinách totiž z dôvodu nových sankcií USA odmietajú dodávať zariadenia s hodnotou presahujúcou 300 dolárov. Referuje o tom web Moscow Times s odvolaním sa na ruský denník Izvestija a zdroje na trhu so spotrebnou elektronikou.

Americké patenty a technológie

Nemenovaný zdroj uviedol, že smartfóny sa síce v USA nevyrábajú, ale sankcie by mohli postihnúť „vo všeobecnosti všetky zariadenia využívajúce americké patenty a technológie“. To by znamenalo, že by sa mohli vzťahovať i na produkty z Číny či Kórejskej republiky.

Moscow Times dodáva, že najnovšie sankcie USA zakazujú dodávať Rusku rôzne druhy elektroniky, napríklad klimatizácie, ventilátory a chladničky, ktoré sa v USA predávajú za viac ako 750 dolárov, tlačiarne nad 300 dolárov, vysávače nad 100 dolárov, umývačky riadu, malé spotrebiče a mnohé ďalšie.

Dodávateľský reťazec

Nové obmedzenia by mohli viesť k predĺženiu sprostredkovateľských reťazcov, čo znamená vyššie ceny, varuje manažér jedného z ruských distribútorov. Podľa zdroja z trhu však pre americké úrady nebude problém určiť dodávateľský reťazec od výrobného závodu až ku koncovému používateľovi v krajine, kde bude zariadenie aktivované. Poznamenáva, že nie všetci sprostredkovatelia tak budú chcieť hrať takúto „ruskú ruletu“.

V roku 2022 bolo do Ruska dodaných 27,5 milióna smartfónov, čo je o 22 % menej ako rok predtým.