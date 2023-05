SaS predstavila prvú desiatku kandidátov pre predčasné voľby, stranu povedie Richard Sulík (video)

Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) povedie k predčasným voľbám Richard Sulík. Z druhého miesta kandiduje poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý minister školstva Branislav Gröhling a z tretieho miesta poslankyňa NR SR Janka Bittó Cigániková.

Uviedol to predseda strany SaS na tlačovej besede pri príležitosti predstavenia prvých tridsiatich miest na kandidátnej listine.

Kolíková na štvrtom mieste

„Sme odborníci, sme bojovníci za slobodu. Sme zodpovední, skúsení a sme pripravení. SaS je jediná strana, ktorá spĺňa všetky štyri predpoklady potrebné na to, aby táto krajina mala spoľahlivé a solídne vedenie. Sú to riešenia, sú to skúsenosti, musí to byť bez korupcie a sú to odborníci,“ vyhlásil Sulík.

Zo štvrtého miesta kandiduje poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, z piateho poslankyňa a predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková a zo šiesteho miesta kandiduje poslanec Marián Viskupič. Ako tímlíder SaS pre bezpečnosť kandiduje zo siedmeho miesta Juraj Krúpa.

V prvej desiatke Galek a Oravec

Bratislavskému županovi patrí na kandidátke ôsme miesto, poslancovi Karolovi Galekovi deviate a odborníkovi na podnikateľské prostredie Jánovi Oravcovi patrí desiate miesto.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ponúkame našich najlepších ľudí, osvedčených, skúsených odborníkov, hodnotovo ukotvených, čestných a úspešných. Takých, o ktorých sa dá oprieť,“ uzavrel Sulík.