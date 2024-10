SaS predkladá do Národnej rady takzvaný „Lex Babiš“, chce vytvoriť priestor na napadnutie uzavretého zmieru (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá do Národnej rady (NR) SR takzvaný „Lex Babiš“. Ide o návrh zákona, ktorý by mal do budúcna znemožniť akékoľvek uzatváranie dohôd či zmierov, ktoré sa týkajú zistení Ústavu pamäti národa.

Návrhom chcú liberáli docieliť, aby v budúcnosti nebolo možné uzatvárať súdny zmier v súvislosti so zisteniami Ústavu pamäti národa a spochybňovať tak výsledky jeho práce. Podpredsedníčka strany a poslankyňa Mária Kolíková na tlačovej besede uviedla, že v takýchto prípadoch by mali rozhodovať nezávislé a nestranné súdy, na ktoré sa môže dotknutá osoba obrátiť.

Napadnutie uzavretého zmieru

„Aby sa nestalo, že Ústav pamäti národa bude takto obídený, tak dávame do zákona priestor na to, aby vždy mohol Ústav pamäti národa vstúpiť, a prostredníctvom generálneho prokurátora, aj využiť opravné prostriedky, ak má za to, že nebolo všetko čo súviselo s jeho dôkazmi a argumentáciou jasne predložené pred súd,“ ozrejmila.

Exministerka spravodlivosti dodala, že chcú vytvoriť aj priestor na napadnutie uzavretého zmieru, a to pre Ústav pamäti národa, prostredníctvom generálneho prokurátora. Zmier by sa tak mal vrátiť na súd. Návrh by SaS chcela dostať ešte na aktuálnu schôdzu parlamentu.

Náhrada škody a nemajetková ujma

Liberáli týmto návrhom reagujú na to, že Ministerstvo vnútra (MV) SR uzavrelo s českým expremiérom Andrejom Babišom zmier v súvislosti s jeho zaradením do databázy agentov Štátnej bezpečnosti (ŠtB). MV SR informovalo, že Mestský súd Bratislava IV uznesením schváli uzatvorený zmier medzi SR, zastúpenou ministerstvom vnútra, a Babišom.

Rezort vnútra uznal, že Babiš bol evidovaný ako agent pod krycím menom „Bureš“ neoprávnene, a vedome s ŠtB nespolupracoval. Babiš si nebude voči štátu uplatňovať nároky na náhradu škody, ani nemajetkovú ujmu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Taktiež vezme späť sťažnosti na Európskom súde pre ľudské práva. SaS, ale i Ďalší opozičný subjekt, hnutie Slovensko následne naznačili, že môže ísť o pomyselné „splatenie dlhu“ voči Babišovi.

Zneužitie právomoci verejného činiteľa

Poukázali pritom na to, že bývalý český premiér pred prezidentskými voľbami v SR natáčal videá podporujúce kandidáta Petra Pellegriniho, ktorý v nich napokon zvíťazil. Pellegrini bol v tom čase predsedom strany Hlas-SD, ktorej dnes šéfuje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Kolíková v tejto súvislosti apelovala na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal, a to kvôli podozreniu na zneužitie právomoci verejného činiteľa.

„Jednoznačne sa javí, že minister vnútra a jeho ministerstvo bolo v konflikte záujmov, a preto by tu mal zasiahnuť generálny prokurátor a zaoberať sa aj trestnoprávnou rovinou tejto veci,“ uzavrela.