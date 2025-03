SaS podľa Suska zneužíva rozsudok v kauze Kaľavského, výzva Kolíkovej a Hamrana bola nevydareným divadlom

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zneužíva rozsudok v kauze bývalého operatívca Jána Kaľavského. Upozornil na to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Reagoval tak na tlačovú besedu strany SaS s tým, že exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) a bývalý policajný prezident Štefan Hamran klamú. Suska vyzvali, aby odsúdenému Kaľavskému nepomohol. Táto výzva však bola podľa Suska len nevydareným divadlom.

„Je nechutné, ako opozičná SaS zneužíva čerstvý rozsudok v kauze bývalého operatívca Kaľavského. Tak veľmi sa boja odhalenia pavučiny, ktorá v časoch Matovičovej hrôzovlády manipulovala trestné konania, že využívajú jediný právoplatný verdikt na dokonanie svojej pomsty. Ešte ani nevyschol atrament na rozsudku súdu, a už Kolíková klamala, že Kaľavský sa vyhýba výkonu trestu, a vyzvala ma, aby som konal smerom k odsúdenému,“ napísal Susko na sociálnej sieti a zdôraznil, že Kaľavský dobrovoľne nastúpil do výkonu trestu.

„Celé postavené na hlavu,“ dodal Susko s tým, že prekryť vlastné škandály sa Kolíková pokúša aj spolu s Hamranom, a to konšpirovaním o tom, že žiadna vojna v polícii nikdy nebola.

„Snažia sa verejnosť presvedčiť, že sa nám zrejme iba snívalo, čo sme tu posledné roky zažívali pred nástupom novej vlády. Absolútne ignorujú fakty a dôkazy, neustále obhajujú to, čo sa obhájiť nedá a relativizujú Kaľavského šokujúce odhalenia,“ doplnil minister spravodlivosti.

Susko upozornil, že Hamranovi ľudia neváhali zneužiť svoje postavenie na kriminalizáciu politických oponentov súčasnej opozície, a že „zostanú navždy čiernou škvrnou na uniformách slovenskej polície“. Podľa Suska na tom nič nezmení ani to, že Kaľavský, ktorý vypovedal o ich protizákonnej činnosti, spoznal svoj verdikt.

„Mimochodom, je úsmevné, keď o odsúdenom za korupciu moralizuje človek, ktorý, ako sme sa dozvedeli z médií, ako bývalý policajný prezident zneužíval luxusné služobné auto na súkromné účely a od štátu si nechal preplácať zahraničnú dovolenku s kolegyňou, s ktorou bol v blízkom vzťahu,“ dodal minister.

Na záver zdôraznil, že bez ohľadu na to, čo verejnosti podsúva opozícia, sa pri výkone svojej funkcie riadi zákonom, a vždy sa najskôr oboznámi so stavom veci, a potom koná.

Vojna v polícii je podľa liberálov výmyslom koalície a vyzvali ministra spravodlivosti, aby nepomohol odsúdenému bývalému šéfovi operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jánovi Kaľavskému. Uviedla to strana SaS na tlačovej besede v stredu 12. marca. SaS považuje vývoj v kauze bývalého vyšetrovateľa Kaľavského za dôkaz toho, že vojna v polícii bola umelo vytvorenou konštrukciou súčasnej vládnej koalície.

Aktuálna situácia predstavuje podľa SaS vážnu hrozbu pre právny štát, ako aj pre medzinárodnú reputáciu Slovenska. Strana preto vyzvala šéfa rezortu spravodlivosti, aby nezasahoval do prípadu odsúdeného bývalého vyšetrovateľa. Minister podľa Kolíkovej nesmie zasahovať do nezávislých rozhodnutí súdov, v opačnom prípade by potvrdil, že vláda kryje svojich ľudí na úkor spravodlivosti.

Ján Kaľavský sa vrátil z Bosny a Hercegoviny na Slovensko a nastúpil na výkon trestu. Vyplýva to z jeho príspevku na sociálnej sieti, na ktorom zverejnil fotografiu pred bratislavským Ústavom na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.

Najvyšší súd (NS) SR v utorok 4. marca v kauze bývalého šéfa operatívcov NAKA Kaľavského potvrdil jeho vinu, znížil mu však trest z pôvodných sedem rokov väzenia na päť. Bývalý policajt Kaľavský sa doteraz nachádzal v Bosne a Hercegovine, kde pôvodne požiadal o azyl.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku ešte v júli 2023 uznal bývalého policajta za vinného zo zločinu prijímania úplatku, zločinu marenia spravodlivosti, ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti a prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Obžalovanému zároveň uložil trest sedem rokov väzenia v ústave s minimálnym stupňom stráženia a peňažný trest 5-tisíc eur. Obhajkyňa obžalovaného podala vtedy na mieste odvolanie.

Podľa obžaloby Ján Kaľavský neoprávnene vynášal informácie o policajných akciách podnikateľovi Petrovi Petrovovi, prezývanému Tiger, ale aj policajnému vyšetrovateľovi Mariánovi Kučerkovi a podnikateľovi Petrovi Koščovi. Konkrétne išlo o informácie napríklad o akciách Božie mlyny, Očistec alebo Judáš, prípadne informácie týkajúce sa prešetrovania trestnej činnosti Petrova.

Tiger sa Jánovi K. podľa orgánov činných v trestnom konaní odmenil mimo iného mobilným telefónom, príspevkom na kúpu auta Range Rover alebo zaplatením výmeny okien na chate. Obžalovaný na začiatku procesu deklaroval svoju nevinu.