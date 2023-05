SaS plánuje vysloviť vláde dôveru a Demokrati sú pripravení o tom diskutovať

Strana Demokrati je pripravená diskutovať o vyslovení dôvery vláde. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12 to uviedol poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Demokrati).

Programové vyhlásenie vlád

Dodal ale, že chcú vidieť programové vyhlásenie vlády. Šeliga tiež uviedol, že ich strana má určité priority.

Poslanec parlamentu a podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling uviedol, že SaS plánuje úradníckej vláde vyjariť podporu.

Spájanie strán

Demokrati sú stále pripravení diskutovať o spájaní. Uviedol to člen strany a poslanec parlamentu Juraj Šeliga. Podľa poslanca a podpredsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga máme na pravej strane politického spektra viac predsedov, než voličov.

Podotkol ale, že súčasné neúspešné spájanie môže naznačovať vývoj, aký by nastal po voľbách v prípade, ak by sa tieto subjekty dostali to parlamentu. On sám sa chce zasadzovať za hodnotové spájanie.