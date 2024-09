SaS navrhuje zníženie DPH na knihy na päť percent, na konsolidáciu by podľa Marcinkovej doplatili najmä deti (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) navrhuje zníženie DPH na knihy na päť percent. Poslanci strany o tom informovali s tým, to predložia ako pozmeňujúci návrh v rámci konsolidačného balíka.

Ako pripomenula Vladimíra Marcinková (SaS), minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) tvrdí, že disponuje analýzou, ktorá podkladá jeho výrok, že knihy sú na Slovensku doméhou bohatých ľudí, a preto by mali byť zdanené vyššou sadzbou.

Knižnice by nakupovali menej kníh

„Dnes už vieme nielen to, že takáto analýza neexistuje, ale aj to, že nie je veľkým ekonómom. Keby ním bol, vedel by, že to, aká je krajina úspešná, úzko súvisí s tým, koľko detí a dospelých v nej číta,“ vyhlásila Marcinková.

Nárast DPH na knihy by podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča výrazne ohrozil aj schopnosť knižníc nakupovať knihy. „Dôsledky teda pri tomto opatrení vlády budú niesť nie bohatí nákupcovia kníh, ale deti, mladí, študenti a seniori,“ upozornil s tým, že preto podali návrh na zníženie dane za knihy na päť percent.

Príjem by bol zanedbateľný

Súčasne pripomenul, že aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) uznal, že príjem zo zvýšenej DPH na knihy je pre konsolidáciu zanedbateľný. Marcinková doplnila, že čitateľská gramotnosť slovenských detí je dnes už na úrovni rozvojových krajín. Deti čítajú málo a majú problém čítať s porozumením.

„Bohaté a úspešné krajiny si súvislosť medzi čítaním a úspechom dobre uvedomujú a aj preto daňové zaťaženie na knihy tlačia na minimum, investujú obrovské peniaze do verejných knižníc a podporných čitateľských programov,“ uviedla poslankyňa s tým, že krajiny, ktoré chcú prosperovať, tieto trendy kopírujú, kým slovenská vláda robí presný opak.

Nižšia DPH má veľké prínosy

Podľa poslankyne by na 23-percentnú DPH na knihy doplatili všetci, a to najmä deti. „Rozsah slovnej zásoby dieťaťa má priamu súvislosť s jeho šancami na akademický a kariérny úspech. Ak budú detské knihy drahšie a nedostupnejšie, detí ochudobnených o svetlé vyhliadky pribudne,“ povedala poslankyňa a zdôraznila, že nižšia DPH na knihy má veľké prínosy.

„Čitateľská gramotnosť ide ruka v ruke s úrovňou demokracie v spoločnosti. Čím sčítanejšie obyvateľstvo, tým lepšie vie kontrolovať mocných pri vládnutí. S vysokou úrovňou čitateľskej gramotnosti súvisí aj úroveň ekonomickej prosperity. V krajinách s nízkou úrovňou čitateľskej gramotnosti je viac korupcie, šance majú autokratické režimy. Je v nich vyššia miera chudoby a kriminality,“ uzavrela Marcinková.