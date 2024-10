SARIO podporuje expanziu slovenských firiem na zahraničné trhy odborne aj finančne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podporuje slovenských exportérov aj prostredníctvom národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov 2. Cieľom projektu financovaného z Programu Slovensko je zvýšiť exportné kapacity slovenských podnikov, umožniť im prístup na nové zahraničné trhy a napomôcť ich zapojeniu do nadnárodných dodávateľských reťazcov. Tento projekt predstavuje komplexnú podporu zameranú na posilnenie ich konkurencieschopnosti a udržateľný rast a potrvá do konca roku 2026.

Účasť na veľtrhoch, výstavách a podnikateľských misiách v zahraničí

Mikro, malé a stredné podniky (MSP) majú možnosť zapojiť sa do viacerých aktivít. Jednou z hlavných služieb je účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, kde môžu prezentovať svoje výrobky a služby v národnom stánku vo vizuále Good Idea Slovakia. SARIO zabezpečuje spoločné expozície na významných podujatiach po celom svete. Účasť na týchto podujatiach im zároveň poskytuje prístup k najnovším technologickým trendom, novým kontaktom a príležitostiam pre rozvoj ich podnikania.

Podnikateľské misie a kooperačné podujatia umožňujú slovenským MSP nielen nadviazať obchodné kontakty so zahraničnými partnermi, prezentovať svoje portfólio produktov, služieb a riešení, ale aj možnosti na výskumno-vývojové či investičné spolupráce. SARIO zabezpečuje pracovný program, obchodné fóra a rokovania pre slovenské firmy a zároveň propaguje potenciál slovenského podnikateľského prostredia s ohľadom na špecifiká jednotlivých trhov.

Finančná podpora formou voucherov

Jedným z kľúčových nástrojov je finančná podpora individuálnej účasti na veľtrhoch a výstavách až do výšky 10 000 eur. Voucher slúži na pokrytie nákladov spojených s účasťou, pričom poskytuje MSP flexibilitu na expanziu na medzinárodné trhy.

Foto: SARIO

Zapájanie sa do dodávateľských reťazcov

SARIO buduje online portál Find In Slovakia, ktorý pomôže predstaviť činnosť slovenských podnikov zahraničným investorom a podporí ich zapojenie do globálnych dodávateľských reťazcov.

Poradenské aktivity pre MSP

Proexportne orientované webináre sa zameriavajú na zvýšenie znalostí a zručností slovenských podnikateľov v oblasti exportu, pričom reflektujú aktuálne dianie na medzinárodných trhoch. MSP tak môžu získať cenné informácie o najnovších trendoch, príležitostiach a výzvach, ktoré môžu ovplyvniť ich exportné stratégie.

Harmonogram podujatí

Harmonogramy podujatí plánovaných na rok 2025 budú zverejnené koncom novembra 2024 na webovej stránke SARIO v sekcii Podpora MSP.

Tipy na veľtrhy a potenciálne exportné teritóriá na rok 2025 môžu firmy navrhovať ešte do 11. novembra 2024 prostredníctvom online dotazníka SARIO.

Projekt Podpora internacionalizácie MSP 2 je určený pre MSP so sídlom na území Slovenska a maximálne 250-timi zamestnancami, ročným obratom do 50 miliónov € a/alebo celkovou ročnou bilančnou sumou nepresahujúcou 43 miliónov €, ktoré súčasne splnia podmienky projektu a pomoci podľa nariadenia EÚ č. 1407/2013 týkajúceho sa pomoci de minimis. Ciele projektu sú v súlade so sociálno-ekonomickým rozvojom v oblasti internacionalizácie financovaným z Operačného programu Slovensko 2021–2027.

Sprievodca definíciou MSP oprávnenosti

Kontakt: np@sario.sk

Informačný servis