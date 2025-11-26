Sankcie USA ohrozujú jedinú srbskú rafinériu, Maďarsko zvýši dodávky ropných produktov

Maďarsko dodá Srbsku viac ropných produktov pred plánovaným odstavením srbskej rafinérie, na ktorú sa vzťahujú americké sankcie pre jej väčšinové ruské vlastníctvo. Uviedol to v stredu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
Počas návštevy Belehradu Szijjártó povedal, že maďarský energetický gigant MOL v novembri viac ako zdvojnásobil vývoz ropných produktov. Dodal, že tento objem môže ešte narásť, aby Maďarsko pomohlo pokryť dopyt spôsobený očakávaným odstavením srbskej rafinérie.
Belehrad sa od októbra snaží predísť zimnej energetickej kríze po tom, ako nadobudli účinnosť americké sankcie voči ruskej energetike. Srbská ropná spoločnosť NIS, ktorá prevádzkuje jedinú ropnú rafinériu v meste Pančevo, v utorok oznámila, že bez ďalších dodávok hrozí rafinérii úplné odstavenie ešte pred koncom tohto týždňa.
Podľa srbského prezidenta Aleksandara Vučića má NIS vytvorené zásoby palív, ktoré postačia do konca roka, pričom ďalšie rezervy má aj vláda. Ruským akcionárom a potenciálnym kupcom stanovil 50-dňovú lehotu na dosiahnutie dohody, aby splnil požiadavku USA, že Rusko musí zo spoločnosti úplne vystúpiť. Minulý týždeň požiadala NIS o dočasné oslobodenie od sankcií, kým prebiehajú rokovania, ale Washington na žiadosť zatiaľ nereagoval.
EÚ požaduje, aby Srbsko obmedzilo vydávanie pasov Rusom
Vučić uviedol, že ak sankcie potrvajú, môžu nasledovať aj sekundárne opatrenia, ktoré by mohli zasiahnuť Národnú banku Srbska, ak bude naďalej uskutočňovať transakcie s NIS. Banka uviedla, že s NIS prestane spolupracovať, ak sa v stanovenej 50-dňovej lehote nepodarí dosiahnuť dohodu.
Po tom, ako USA uvalili sankcie, prestali na čerpacích staniciach NIS fungovať medzinárodné karty Mastercard a Visa. Platiť sa tam však stále dá v hotovosti a domácou kartou Dina, ktorú zastrešuje Národná banka Srbska.