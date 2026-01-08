Samsung očakáva rekordný zisk za štvrtý štvrťrok

Juhokórejský technologický gigant Samsung Electronics Co. očakáva, že jeho prevádzkový zisk za štvrtý štvrťrok dosiahne rekordných 20 biliónov wonov (približne 11,82 miliardy eur). Spoločnosť patrí medzi najväčších svetových výrobcov pamäťových čipov a dodáva kľúčové komponenty pre umelú inteligenciu (AI) aj infraštruktúru, na ktorej je AI závislá.
Ak sa odhad potvrdí v záverečnej správe o výsledkoch, ktorú firma zverejní neskôr tento mesiac, pôjde o približne 200-percentný medziročný nárast. Tržby by sa mali pohybovať na úrovni 92 až 94 biliónov wonov (približne 54,4 až 55,6 miliardy eur), čím by firma prekonala rekord 86 biliónov wonov (približne 50,84 miliardy eur) z 3. štvrťroka vlaňajška. Akcie Samsung Electronics vďaka silnému predaju polovodičov za ostatných šesť mesiacov vzrástli o viac ako 120 percent. Podobný rast zaznamenali aj ďalší juhokórejskí výrobcovia čipov.
Samsung prináša na Slovensko inteligentné zariadenia, ktoré sa prispôsobia vášmu dňu
Rýchlo rastúci globálny dopyt po polovodičoch, ktorý poháňa boom umelej inteligencie, posunul vývoz Južnej Kórey vlani na historické maximum. Juhokórejský prezident I Če-mjong sľúbil, že tento rok strojnásobí výdavky na umelú inteligenciu, aby sa krajina zaradila medzi tri najväčšie svetové AI veľmoci po Spojených štátoch a Číne.