Samsung predstavuje prvý 130” televízor Micro RGB na svete s novou generáciou farieb a odvážnym dizajnom

Spoločnosť Samsung Electronics na veľtrhu CES 2026 predstavila prvý 130” televízor Micro RGB na svete (model R95H). Ide o doteraz najväčší Micro RGB displej značky Samsung, ktorý zároveň uvádza novú, odvážnu dizajnovú líniu pre ultra prémiové obrazovky.
„Micro RGB predstavuje vrchol našich inovácií v oblasti obrazovej kvality a nový 130-palcový model posúva túto víziu ešte ďalej,“ uviedol Hun Lee, výkonný viceprezident divízie Visual Display (VD) spoločnosti Samsung Electronics. „Nadväzujeme na ducha našej pôvodnej dizajnovej filozofie, ktorú sme predstavili pred viac než desiatimi rokmi, a prinášame nezameniteľne prémiový displej, navrhnutý s technológiami pre novú generáciu.“
Odvážny dizajn, ktorý prepisuje predstavu o tom, čím môže televízor byť
Impozantné rozmery, technológie novej generácie v oblasti farieb a výrazné poňatie dizajnu odrážajú dlhodobé prvenstvo spoločnosti Samsung v oblasti špičkového inžinierstva spojeného s prémiovou estetikou. Vďaka monumentálnemu rámu a vylepšenému zvuku je 130-palcový displej zámerne navrhnutý tak, aby pôsobil menej ako televízor a viac ako veľkoformátové, pohlcujúce „okno“, ktoré vizuálne rozširuje priestor miestnosti.
Televízor prináša modernú, galérijnú estetiku vďaka rámu Timeless Frame – modernej evolúcii dizajnu Timeless Gallery z roku 2013. Nové, prepracovanejšie poňatie rámu stelesňuje filozofiu „technológia ako umenie“. Ultra veľká obrazovka, inšpirovaná tvarom veľkolepého architektonického okna, akoby vo svojom ohraničení „plávala“ a mení televízor na umelecký stredobod, ktorý dotvára charakter interiéru. Zvuk je integrovaný priamo do rámu a starostlivo vyladený podľa veľkosti obrazovky, vďaka čomu obraz a audio prirodzene splývajú do jedného celku.
Zážitok zo sledovania, ktorý ide ruka v ruke s jeho veľkosťou
Model Micro RGB s uhlopriečkou 130 palcov prináša doteraz najpokročilejšie inovácie Micro RGB. Vďaka technológiám Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro a Micro RGB HDR Pro využíva umelú inteligenciu na oživenie tlmených tónov a na precíznu prácu s kontrastom. Výsledkom sú živé farby a jemné detaily vo svetlých aj tmavých scénach, ktoré zabezpečujú realistický obraz s vysokou vernosťou.
Displej ďalej posúva obrazový výkon vďaka technológii Micro RGB Precision Color 100, ktorá poskytuje 100 % širokého farebného gamutu BT.2020. Certifikácia Verband der Elektrotechnik (VDE) potvrdzuje presnú reprodukciu farieb Micro RGB – jemne riadené odtiene tak pôsobia na obrazovke prirodzene a verne realite. Súčasťou 130” modelu je aj technológia Samsung Glare Free, ktorá minimalizuje odlesky a pomáha zachovať čisté farby aj kontrast v rôznych svetelných podmienkach pre čo najlepší divácky zážitok.
Produkt podporuje technológie HDR10+ ADVANCED[1] a Eclipsa Audio pre vylepšenú kvalitu obrazu aj zvuku. Zároveň je vybavený rozšíreným riešením Vision AI Companion[2], ktoré umožňuje konverzačné vyhľadávanie, proaktívne odporúčania a prístup k AI funkciám a aplikáciám, ako sú AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generatívne tapety, Microsoft Copilot a Perplexity. Tento unikátny displej bude možné vidieť v rámci Samsung Exhibition Zone na veľtrhu CES 2026 v Las Vegas, Nevada.
[1] Televízory Samsung pre rok 2026 sú prvé v odvetví, ktoré využívajú technológiu HDR10+ ADVANCED, novú generáciu technológie HDR10+.
[2] Funkcia je dostupná v určitých regiónoch a modeloch. Dostupnosť a podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu a podmienok sledovania. Hlasové príkazy rozpoznávajú angličtinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu, nemčinu, taliančinu a kórejčinu, nie však všetky prízvuky, dialekty a výrazy. Funkcia poskytuje obsah vytvorený umelou inteligenciou, ktorého presnosť nie je zaručená, preto je potrebné výsledky overiť. Vyžaduje špecifické diaľkové ovládanie Bluetooth (TM2660H/TM2661H) (pri niektorých modeloch sa predáva samostatne). Diaľkový ovládač dodávaný v balení pri niektorých modeloch (M70H/U800H) nepodporuje rozpoznávanie hlasu. Vyžaduje buď aplikáciu Mobile Quick Remote, alebo samostatne zakúpený diaľkový ovládač Bluetooth. Funkcia je prístupná pomocou tlačidla AI alebo tlačidla Home (dlhým stlačením) na diaľkových ovládačoch bez tlačidla AI.
