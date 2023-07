Samosprávny kraj schválil predaj bývalého internátu, vzniknú nové nájomné byty

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) schválilo predaj bývalého internátu SOU na sídlisku Mazorníkovo v Brezne. Mesto Brezno ho chce zmeniť na nájomné byty. Internát od župy odkúpi za bezmála 150-tisíc eur, čo predstavuje polovicu ceny znaleckého posudku. Odpredaj bol poslancami samosprávneho kraja schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Budov odpredajú za polovicu ceny

V tlačovej správe o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková. Internát sa nevyužíval 15 rokov a chátral. V minulosti nebol jeho odpredaj verejnou obchodnou súťažou úspešný, poslanci s ním naložili v súlade so Stratégiou nakladania s prebytočným majetkom.

„Dnes sme spoločne so zastupiteľstvom BBSK spravili významný krok k tomu, aby sa naša nevyužívaná budova, ktorá bola vyhlásená za prebytočný majetok ešte v roku 2009, zmenila na štartovacie byty pre mladé rodiny. Budovu mestu odpredáme za polovicu ceny znaleckého posudku, čo samospráve umožní zrekonštruovať ju a zmeniť jej účel tak, aby slúžila v prospech obyvateľov,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter. BBSK hľadá nové využitie i pre ďalšie zo svojich budov.

Vzniknú nové byty

Internát ostane vo verejných rukách a po rekonštrukcii má slúžiť obyvateľom Brezna. Ako uviedol primátor Brezna a poslanec krajského zastupiteľstva Tomáš Abel, o tento zámer sa mesto usilovalo už od roku 2015.

„Ak by sme tento internát zrekonštruovali v krátkom čase, vieme ho okamžite obsadiť našimi obyvateľmi. Predpokladáme, že by tu mohlo vzniknúť asi 40 bytov, počet žiadateľov o byt je dnes viac ako dvesto. Aj toto je jeden z významných nástrojov na to, aby sme udržali našich obyvateľov v našich okresoch, a preto ma teší, že aj BBSK tomuto napomáha,“ vyjadril sa.