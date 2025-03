Norris ovládol prvé preteky Formuly 1 v novej sezóne. Verstappen tlačil, no neúspešne - VIDEO

Lando Norris sa stal prvým víťazom v novej sezóne Formuly 1. Na Veľkej cene Austrálie nechal za sebou úradujúceho majstra sveta Maxa Verstappena. Preteky boli sprevádzané dažďom a viacerými incidentmi.

Brit obhájil pole position a o necelú sekundu došiel do cieľa skôr ako jeho holandský rival. Tretí skončil George Russell z Mercedesu.

Už v úvodnom kole havarovali traja jazdci. Aj to bol dôvod, prečo opakovane muselo zasahovať „safety car“, píše agentúra AFP.

Špičkové preteky

Norris zaznamenal piate víťazstvo v kariére. „Bolo to úžasné, špičkové preteky, najmä s Maxom za mnou. Tlačil som, posledné dve kolá boli trochu stresujúce, nebudem klamať,“ povedal.

Verstappen, ktorý sa chce stať po Michaelovi Schumacherovi len druhým jazdcom, ktorý vyhral päť titulov majstra sveta v rade, bol v hre o triumf už od začiatku, ale netypická chyba v 18. kole znížila jeho šance, kým ho nevrátilo do hry spomínané „safety car“.

„Boli to ťažké preteky, ale na konci to bola zábava. Bojovalo sa o víťazstvo, ale som šťastný, že som získal som body. Je to pre nás dobrý začiatok,“ prezradil štvornásobný svetový šampión.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prekvapivé výsledky

V nepredvídateľných podmienkach bol Alex Albon z Williamsu na prekvapivom piatom mieste.

Ešte väčším šokom bola štvrtá priečka tínedžera Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Toho však komisári preradili na danú pozíciu až dodatočne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Charles Leclerc z Ferrari skončil ôsmy. Prvú desiatku uzatvárali Norrisov tímový kolega Oscar Piastri a Lewis Hamilton zo Scuderie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ešte sa aklimatizuje

Brit po pretekoch uviedol, že bolo „veľmi, veľmi ťažké“ šoférovať monopost na mokrej vozovke. „Bolo to veľmi zradné a išlo to oveľa horšie, ako som si myslel.“

Napriek všetkému sa však nechal počuť, že si zo svojho debutu „veľa odniesol“.

„Len sa aklimatizujem s novou pohonnou jednotkou v mokrých podmienkach. Vyžaduje si to iné nastavenia, iný spôsob jazdy a iné nastavenie volantu,“ doplnil Hamilton podľa agentúry AFP.