Prioritou je synátor Marlon, preteky mi nechýbajú. Tvrdí Peter Sagan v exkluzívnom rozhovore

Peter Sagan exkluzívne o živote po skončení kariéry.

Na začiatku júla sa začne ďalší ročník prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF). Pôjde už o tretiu edíciu bez slovenskej hviezdy menom Peter Sagan. Po ukončení kariéry sa život rodáka zo Žiliny, ktorý vyhral trikrát titul majstra sveta a sedemkrát sa na TdF radoval zo zisku zeleného dresu, výrazne zmenil. Zaradenie do bežného života mimo profi cyklistiky bolo v jeho prípade mimoriadne plynulé. Pomerne rýchlo sa začal venovať rôznym eventom, plneniu reklamných spoluprác, tancu a dokonca účinkovaniu v divadle. Z očí verejnosti nezišiel ani na chvíľu. Nenapadlo ho dopriať si po konci o čosi dlhší čas odpočinku, jednoducho čas pre seba? „Napadá mi to dosť často a poviem, že som to tak aj mohol vymyslieť. Ale zase, ako sa hovorí, z rozbehnutého vlaku sa nevystupuje.

Iný život, iná časová náročnosť

O živote po skončení kariéry som sa rozprával s viacerými bývalými pretekármi a tí mi povedali, že je to ešte časovo náročnejšie ako, keď sme boli aktívni. Keď jazdíte ako profík, je o vás postarané, pozor si musíte dať akurát na to, kedy treba ísť na tréning a čo jesť. Teraz som zaradený v normálnom živote a je to iné,“ priznal Sagan v exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA.

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Pierre Baguette Cycling počas prípravy bagiet vo výrobnom závode Pierre Baguette v Sládkovičove. Sládkovičovo, 19. jún 2025. Foto: SITA/Milan Illík

Neostať ležať na gauči

Po skončení aktívnej športovej dráhy si Sagan predsa len doprial chvíľku oddychu a ako povedal, bude na to spomínať veľmi rád. „Dva mesiace som aj resetoval a musím povedať, že ma to aj celkom bavilo. Trávil som čas s malým Marlonom , pobehali sme výlety, zahrali si na hernej konzole. To som dlho predtým nezažil, takže som si to užíval.“ Zároveň však vedel, že nechce upadnúť do nečinnosti. „Mne sa nabalilo veľa eventov, pretože som sa tak trocha riadil bývalými kolegami, ktorí si už takisto prešli koncami kariéry. Väčšina mi povedala, aby som rýchlo skočil do nejakej aktivity a hlavne neostal ležať doma na gauči…“

Sprava: Šéfkuchár Branislav Križan, slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Pierre Baguette Cycling a šéfkuchár Marek Ort počas prípravy bagiet vo výrobnom závode Pierre Baguette v Sládkovičove. Sládkovičovo, 19. jún 2025. Foto: SITA/Milan Illík

Má toho veľa, ale neplače

V Petrovom živote sa postupne začali objavovať nové príležitosti. Okrem pokračovania v existujúcich spoluprácach prišla aj ponuka zo známej tanečnej šou. „Priznám sa, že ma to riadne vyčerpalo, ale zároveň to bola nová a príjemná skúsenosť. Spoznal som sa s iným okruhom ľudí, skôr z umeleckej, hereckej a nešportovej sféry. Veľmi sa mi to páčilo. Vyžiadalo si to však veľa času, veď som strávil tri mesiace koncentráciou na tanec. Tie reklamné ponuky a eventy sa mi tak nabalili, že to musím dobiehať teraz. Neplačem, idem ďalej. Som hlavne rád, že môžem aj cez takéto akcie robiť ľuďom stále radosť.“

Peter Sagan ako Ken a Eliška „Barbie“ Lenčešová počas tretieho kola Let’s Dance 2025, v ktorom tancovali čaču. Bratislava, 16. marec 2025. Foto: TV Markíza.

Najdôležitejší čas strávený so synom

Hoci je jeho harmonogram nabitý, Sagan kladie dôraz najmä na čas strávený so synom. Plán toho, čomu sa bude venovať o pár rokov, príliš nerieši. „Uvidíme. Mám veľa hobby. Momentálne je však pre mňa mimoriadne dôležité tráviť čo najviac času s Marlonom. Som si totiž vedomý, že aj on jedného dňa vyrastie a bude mať svoj život. Preto sa teraz snažím byť s ním čo najčastejšie a veľa vecí tomu prispôsobujem,“ vysvetlil najlepší slovenský cyklista v histórii.

Primož Roglič, vľavo, a Peter Sagan v zelenom drese lídra bodovacieho poradia čakajú na odštartovanie 10. etapy Tour de France 2020. 8. september 2020

„S rodinou som sa videl v ostatných mesiacoch menej ako by som chcel. Na začiatku roka som bol v Amerike a potom som bol dlho zavretý v Inchebe a tréningovej sále, kde som pracoval na tanci. Ono je síce pravda, že som bol častejšie na Slovensku, ale vlastne ani nebol. Pohyboval som sa medzi bytom a sálou. Plus by som chcel poďakovať kamarátom z divadla, že ma asi 15-krát k sebe pozvali. Bolo to pekné obdobie, asi dva a pol mesiaca, ale odvtedy prakticky nie som na Slovensku. Chýbajú mi kuchári a servis, ktorý bol okolo mňa. V kolektíve cyklistov sa však pohybujem stále, za čo som rád. Ale priznám, že pretekanie mi vôbec nechýba,“ uzavrel Peter Sagan pre agentúru SITA.