S titulom bývalý premiér to budem mať ťažké, priznáva Ódor. Čo budú robiť po voľbách ministri?

Slovensko má prvýkrát v histórii úradnícku vládu, ktorú vymenovala 15. mája prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ich obdobie sa však čoskoro skončí a TV Joj na svojom webe Noviny.sk zisťovala, čo plánujú robiť ministri a premiér Ľudovít Ódor.

Ten s úsmevom priznal, že to bude mať na slovenskom trhu práce s titulom „bývalý premiér“ zrejme veľmi ťažké. „Ja by som to asi zobral ešte raz, keby bolo treba,“ uviedol súčasný predseda vlády SR.

Na problémy bol pripravený

Počas štyri a pol mesiaca zažil pekné aj nepríjemné momenty, často bol na paškále politikov a dokonca po odchode ministra vnútra Šimka sa ocitol na dvoch stoličkách naraz. Na ťažkosti však bol podľa svojich slov pripravený.

„Nebolo to tak, že som čakal, že tu budem sedieť na Úrade vlády a budem sa pozerať von z okna, že ako krásne svieti slnko. Vedel som, že tu je množstvo problémov,“ ozrejmil Ódor.

Niektorí ministri majú jasno

Niektorí jeho kolegovia už majú jasno, čo budú robiť, keď skončia na ministerstve.

„Dúfam, že mi vyjde aspoň na krátku dovolenku, ale vrátim sa a budem pokračovať v štátnej správe. Nie na ministerstve obrany, ale na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí,“ povedal o svojich plánoch minister obrany SR Martin Sklenár a dodal, že zatiaľ politika nie je preňho.

„V momente, keď odovzdám mandát ministra hospodárstva, tak sa vrátim naspäť na pozíciu generálneho riaditeľa SEPS,“ prezradil Peter Dovhun, minister hospodárstva SR.

Na druhej strane Ódor takúto istotu nemá. „Je to taká dvojsečná zbraň, lebo ľudia potom povedia – premiér, to nemôže byť nejaký zamestnanec. Zas takých vysokých pozícií nie je veľa,“ vysvetlil súčasný premiér.

Ódor dáva šancu novej koalícii

Je tu ešte jedna alternatíva, a to taká, že z predčasných parlamentných volieb nevzíde nová koalícia. So všetkými scenármi ráta aj Ódor. Prikláňa sa však k tomu, že sa podarí poskladať novú vládu.

„Dávam tomu väčšiu šancu, že to bude v októbri poskladané a zatiaľ tú možnosť mám iba tak vzadu v hlave, ale vždy treba rátať so všetkými scenármi,“ doplnil Ódor. V tom prípade by sa mu obdobie totiž natiahlo o pár mesiacov, o čom zatiaľ iba vtipkuje.

„Toto majú zákaz ľudia, ktorí sú v mojom tíme, hovoriť o tom, že budeme niečo robiť po 1. novembri,“ povedal na záver Ódor.