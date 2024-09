S čím ide Fico do Číny? Liberáli vyzvali premiéra, aby jasne prezentoval zámery zahraničnej cesty (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) a jej partneri z Pravicového bloku upozorňujú na otázniky v súvislosti s cestou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Číny. Informoval o tom predseda SaS Branislav Gröhling na utorkovej tlačovej besede. Ako upozornil, Slovensku hrozí orbanizácia. Fico podľa neho musí jasne povedať, čo chystá s Čínou.

„Krajiny, ktoré prijímali investície z tejto krajiny, sa nielen zadlžili, ohrozili aj svoju vnútornú bezpečnosť,“ upozornila strana a vyzvala premiéra, aby jasne prezentoval, čo ide do Číny dohodnúť.

Spolupráca s Čínou prináša aj riziká

Poslanec SaS Juraj Krúpa uviedol, že nie je proti rozvoju obchodných vzťahov s Čínou, no akákoľvek spolupráca si podľa neho vyžaduje zohľadňovanie slovenských záujmov. Ako doplnil, Slovensko ako člen Európskej únie a NATO nemá rovnaké bezpečnostné záujmy ako Čína. Spolupráca s čínskymi investormi podľa Krúpu prináša nielen obchodné možnosti, ale aj riziká či hrozby.

„Maďarsko si požičalo miliardu za nejasných podmienok. Navyše sa muselo upísať tým, že pustilo na svoje územie čínsku políciu, ktorá si u nich sleduje svoje záujmy a má zásadný vplyv na čínsku menšinu v Maďarsku, ktorú takto priamo kontroluje. Všetky krajiny EÚ a NATO zaznamenali vo svojich správach hrozbu zvyšujúcej sa aktivity čínskych spravodajských služieb na svojom území,“ upozornil poslanec s tým, že v minulosti sa aj na Slovensku objavili informácie o tom, že tu nelegálne pôsobí čínska polícia. Podľa jeho slov to bolo aj predmetom rokovania branno-bezpečnostného výboru.

„Otázkou je, s čím ide Fico do Číny? Podľa dostupných informácií sa ide dohodnúť na rôznych infraštruktúrnych projektoch, ktoré by boli realizované na Slovensku, napríklad oprava mostov a elektrárne na Ipli. Fico by mal jasne povedať, že v Číne nejde dohodnúť nevýhodné podmienky pre Slovensko,“ doplnil Krúpa.

Pripravenie uznesenia

Predseda Maďarského fóra Zsolt Simon informoval, že Pravicový blok pripraví uznesenie, ktoré bude prezentovať aj v národnej rade. Budú v ňom žiadať, aby sa Fico zaviazal, že v Číne takú zvláštnu zmluvu o investíciách, ako má Maďarsko, nepodpíše.

Krúpa upozornil, že toto riziko je reálne, a že Slovenská informačná služba mala vo svojej správe informáciu, že na Slovensku pôsobí čínska ilegálna policajná stanica.

„Čína sa postupne snaží otvárať na území EÚ stanice a vzniká bezpečnostný problém vo viacerých rovinách. Má tu čínsku menšinu, ktorú sa takýmto spôsobom snaží mať pod kontrolou a aj ju úkoluje, či už dovnútra komunity alebo navonok, aby robila rôzne aktivity aj spravodajského charakteru,“ vysvetlil Krúpa a podotkol, že Maďarsko tento problém povýšilo na novú úroveň, čínsku policajnú stanicu legalizovalo a ide ju oficiálne otvoriť.