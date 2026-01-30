S bezpečnosťou to myslia vážne. Slovenský strešný box Northline RoadSpace absolvoval unikátny crash test

Motoristi, ktorí si plánujú kúpiť nové auto, zvyknú brať do úvahy aj výsledky crash testov a hodnotenie asistenčných systémov, ktoré zverejňuje organizácia Euro NCAP. Nemenej dôležitá je však aj bezpečnosť príslušenstva ako sú napríklad strešné boxy. Lyže či iný náklad totiž môžu v prípade nehody prelomiť prednú stranu boxu a vážne ohroziť bezpečnosť ostatných účastníkov premávky, najmä chodcov. Slovenský výrobca strešných boxov Northline berie túto hrozbu veľmi vážne. So svojím boxom Northline RoadSpace preto absolvoval crash test v nezávislom skúšobnom centre DEKRA.
CityCrash Test strešného boxu prebiehal podľa najnovšej normy ISO/PAS 111154:2023. Tá stanovuje, že do boxu riadne pripevneného na koľajnice strešných lyžín osobného auta sa umiestnia vrecia s oceľovým závažím s hmotnosťou 50 kg, simulujúce štandardný náklad rodiny smerujúcej napríklad na lyžovačku. Nad vrecia sa upínacími pásmi v boxe, presne podľa návodu na použitie, umiestni niekoľko párov lyží s celkovou hmotnosťou presne 25 kg. Test takto simuluje zaťaženie rovnajúce sa maximálnej nosnosti strešného boxu na úrovni 75 kg.
Na rozdiel od klasického crash testu Euro NCAP test príslušenstva nešpecifikuje presnú rýchlosť, požaduje však, aby bolo dosiahnuté výsledné preťaženie aspoň 10 G. Test slovenského strešného boxu Northline Roadspace prebehol v rýchlosti 19,19 km/h a na náklad pôsobilo preťaženie 11,63 G. Konštrukcia boxu tak v jednom momente musela absorbovať silu až 872 kg.
Náklad v boxe Norhline RoadSpace zostal v bezpečí vďaka špeciálnemu nárazovému štítu
Northline RoadSpace prišiel na trh už v roku 2017. Slovenská spoločnosť však svoje výrobky priebežne neustále inovuje. V priebehu rokov box dostal napríklad rýchloupínací systém TEF Torque Easy Fix s ružicou obmedzujúcou uťahovací moment pre pohodlnú montáž a demontáž na strechu auta alebo ešte aerodynamickejší vzhľad prinášajúci nižšiu spotrebu paliva.
Najzásadnejšie zmeny však prišli tento rok, práve kvôli zvýšeniu bezpečnosti. Box dostal úplne nový ochranný nárazový štít v čele boxu, ktorý rozkladá energiu nárazu na celú prednú časť. Ako ochranný kôš funguje aj pre náklad, ktorý majiteľ dostatočne neupevní sadou integrovaných gurtní.
Primárnym cieľom ochrannej platne je zabrániť otvoreniu boxu aj v prípade naozaj silného nárazu, alebo prerazeniu obalu ostrými špičkami lyží.
Inováciou prešli aj upínacie čelusťe, ktoré teraz majú gumenné vložky zlepšujúce odolnosť pri náhlych zmenách smeru, typických napríklad pre známy „losí test“.
Strešný box Northline RoadSpace je na webových stránkach výrobcu alebo v kamennej predajni Northline v Ivanke pri Dunaji dostupný od 449 eur s DPH. Dokáže poňať maximálny objem nákladu až 420 litrov a 7 lyží alebo 5 snowboardov s maximálnou dĺžkou 195 centimetrov. Na parkovisku pod svahom ich bude chrániť 6-bodový uzamykací systém s centrálnym zámkom. Výrobca na celý box poskytuje záruku 6 rokov.
Informačný servis