Rytmus s orchestrom odpáli svoje najemotívnejšie piesne, Symphony Show prinesie syntézu rôznych umení - ROZHOVOR

Už 31. mája ikona slovenského rapu Patrik „Rytmus“ Vrbovský odpáli v košickej Steel aréne svoju Symphony Show s podtitulom Sága pokračuje. Nadväzuje tak na predošlé projekty so symfonickým orchestrom, ktoré sa uskutočnili v Bratislave, v Trnave či Prahe a získali si srdcia fanúšikov.

Teraz sa veľkolepej šou dočká aj východ Slovenska. „Mierim teraz do Košíc. Nie je to projekt, s ktorým vystupujem každý týždeň. Nie je to o tom, že príde DJ, zapojí gramce, pustí pesničku a ja rapujem. Bude to s veľkým hudobným telesom s desiatkami muzikantov,“ priblížil Rytmus v rozhovore pre agentúru SITA. Symphony Show tak sľubuje jedinečný umelecký zážitok, ktorý prekoná všetko, čo priaznivci Rytmusa doteraz zažili.

Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na viac ako len na hudobné vystúpenie. „Už dva roky ma na tento projekt nahovárali chalani z EMPIRE, ktorí sa podieľajú aj na dramaturgii. Majú vymyslené skvelé veci,“ priblížil Rytmus s tým, že ich cieľom je, aby to bolo naozaj veľké. „Nech z toho každý odíde s pocitom, že zažil niečo, čo pre neho bolo nepredstaviteľné,“ doplnil raper.

Rytmus a jeho tím projekt pripravujú už od októbra. Okrem neho sa na pódiu predstaví viac ako sto rôznych umelcov a artistov. Najnáročnejšie zo všetkého sú podľa slov Rytmusa aranžmány piesní. Hlavným kritériom pre výber repertoára pre Symphony Show bola emotívnosť, keďže orchester je podľa Rytmusa emotívny sám o sebe. Preto sa aj na pódiu predvedie s výberom svojich najemotívnejších piesní.

Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na to najlepšie z Rytmusovej tvorby, no v unikátnom spracovaní. Hudba, ktorá je tak dôverne známa, tentokrát dostane majestátny rozmer. Pôjde o veľkolepú syntézu rapu, hudby a tanca. Koncert prekračuje hranice žánrov. Na svoje si tak prídu fanúšikovia rapu, klasickej hudby ale aj scénického umenia. Na scéne sa totiž predstavia aj hviezdy opery, spevácky zbor mladých talentov, baletky, tanečníci so stuhami a akrobati.

Koncert ešte nie je vypredaný a fanúšikovia majú možnosť sa naň ešte dostať a lístky si kúpiť na Predpredaj.sk.

