Rýchlo a zbesilo! Slavík dorovnal slovenskú legendu Polca na slávnom mestskom zjazde v Čile - VIDEO

Aj extrémne zjazdy cyklistov majú svoje vrcholy. Tým, čo je pre cestných cyklistov Okolo Flámska či Paríž-Roubaix, je v ponímaní mestských zjazdov podujatie Valparaíso Cerro Abajo v čilskom Valparaise. Najťažšie a najprestížnejšie na svete a možno až životu nebezpečné.

Odvážni bajkeri naberú rýchlosť a spustia sa do úzkych uličiek cez strmé schody a umelo vytvorené prekážky, dokonca nazrú aj niekomu do obývacích priestorov. Trať s dĺžkou 1,7 km zvyknú tí najlepší zvládnuť do dve a pol minúty.

Kráľom týchto nevšedných pretekov sa po štvrtý raz stal český reprezentant Tomáš Slavík, ktorý v počte prvenstiev vo Valparaíse dorovnal slovenskú legendu tohto športu – Filipa Polca.

Víťaz preťal cieľové miesto v čase 2:18,828 min pri priemernej rýchlosti 54 km/h. Slavík vyhral vo Valparaíse aj v rokoch 2017, 2018 a 2023. Slovák Polc tam dominoval v rokoch 2010, 2011, 2014 a 2015.

Tlak od súperov

„Všetci mi hovorili, že musím vyhrať aj po štvrtý raz, čím na mňa vytvorili extrémny tlak. Trať mi úplne nesadla, takže som musel ísť na doraz. Bolo to extrémne náročné aj preto, že môj tréningová partner pred pretekmi zničil svoj bicykel, takže som sa musel sám pripravovať,“ uviedol Tomáš Slavík podľa webu iDnes.cz.

„Možno som šiel opatrne, ale súperi to zasa napálili a potom robili chyby. A to rozhodlo o mojom víťazstve, že som tých chýb urobil menej,“ dodal 37-ročný Slavík.

Najväčšia rýchlosť

„Valparaiso Cerro Abajo je jedna z najťažších tratí mestských zjazdov vôbec, na ktorej dosahujeme väčšiu rýchlosť ako kdekoľvek inde. Veľké skoky cez celú ulicu, wallridy a kopec nekonečných schodov na trati, ktorá má približne dve a pol minúty,“ povedal svojho času o Valparaise Filip Polc.

Čech Slavík má aj jednu nepríjemnú spomienku na Valparaiso. Pred šiestimi rokmi tam počas pretekov vo veľkej rýchlosti utrpel ťažký pád.

Vymazaných 5 minút

„Päť minút po páde mám dodnes vymazaných. Takže vlastne ani nemám zlý zážitok z toho, čo sa tam udialo. Mal som iba zranený členok a zlomené rebrá, ale to sa dalo o pár týždňov do poriadku. Keď som sa však pozrel na záznam svojej jazdy, uvedomil som si, že som unikol oveľa väčšiemu zdravotnému problému,“ priblížil Slavík.