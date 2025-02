Rýchlejšie to zvládol len Cehlárik. Mladý Slovák si otvoril strelecký účet v najvyššej švédskej lige - VIDEO

Vo švédskej najvyššej súťaži si otvoril strelecký účet len 18-ročný slovenský hokejista. Bol ním útočník Brynäsu Michal Svrček.

Mladší brat cyklistu Martina síce odohral len deväť minút a 49 sekúnd vo štvrtom útoku, no stačilo mu to na to, aby dorovnal skóre duelu.

Jeho tím prehrával už od šiestej minúty, ale o 18 sekúnd neskôr sa k strele dostal práve Svrček a vyrovnal. To Brynäs nakoplo, do konca prvého dejstva pridalo ďalšie dva góly a napokon dokráčalo k výhre 4:1.

Túto sezónu začal Svček v tíme do 20 rokov, odkiaľ ho povolali do „áčka“. V ôsmich dueloch sa presadil raz a dvakrát asistoval.

Zo Slovákov skóroval vo švédskej lige rýchlejšie len Peter Cehlárik.

Brynäs si pripísalo piaty triumf v rade, z ostatných desiatich zápolení ovládlo až osem. Suverénne tak vedie celú súťaž, pred druhým Färjestadom má 12-bodový náskok.

Do konca základnej časti ostáva ešte odohrať 11 stretnutí.