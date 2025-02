Veľkolepý Turnaj štyroch krajín je tu. Pozrite si program podujatia a zostavy nabité hviezdami - FOTO, VIDEO

Už o niekoľko hodín sa začne hokejový Turnaj štyroch krajín. Ide o akési pokračovanie Svetového pohára z roku 2016. Tam sa predstavilo osem tímov vrátane výberu Európy so šiestimi Slovákmi.

Na prestížnom podujatí v kanadskom Toronte sa objavili už bývalí hokejisti spod Tatier – Zdeno Chára, Jaroslav Halák, Andrej Sekera, Marián Hossa a Marián Gáborík. Jediným aktívnym športovcom stále je Tomáš Tatar.

Po famóznej jazde skončili Európania až vo finále, kde v dvoch dueloch podľahli domácim „javorovým listom“ 3:1 a 2:1.

Tentoraz sa však na turnaji predstaví len štvorica tímov – USA, Švédsko, Fínsko a Kanada. Ide o akúsi prípravu pred Zimnými olympijskými hrami v Taliansku 2026, kde budú hrať aj hviezdy NHL.

Všetky krajiny si proti sebe zahrajú jeden zápas. Po ich odohratí sa zrátajú v tabuľke body a prvé dva tímy si zahrajú ú trofej. O tretie miesto sa hrať nebude.

Čo sa týka bodov, systém bude taký, aký na majstrovstvách sveta. Teda za výhru budú tri body a nie dva, ako tomu býva v zámorskej NHL.

Prvé štyri duely turnaja sa budú konať v kanadskom Montreale (kapacita pre 21 105 divákov), zvyšné tri v americkom Bostone (17 850 divákov).

Vo výberoch všetkých zúčastnených tímov sú viaceré známe mená, ktoré v hokeji znamenajú veľmi veľa.

Menovať môžeme napríklad Calea Makara, Sidneyho Crosbyho, Nathana MacKinnona, Connora McDavida, Jacka Eichela, Austona Matthewsa, Victora Hedmana, Williama Nylandera, Miku Zibanejada, Sebastiana Aha, Patrika Laineho či Mikaela Granlunda.

Kapitánom tímu nie je nik iný ako už spomínaný Sidney Crosby. Tím povedie tréner Jon Cooper.

