Rýchlejšej ekologizácii letectva bránia vysoké ceny a slabá výroba udržateľného paliva

Zelená transformácia leteckého priemyslu sa spomaľuje pre vysoké náklady a obmedzenú výrobu čistejších palív, upozornil v pondelok šéf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA)Willie Walsh na leteckom samite v Singapure.
Vysoké ceny
„Žiaľ v oblasti udržateľného leteckého paliva sa nám nedarí dosiahnuť dostatočný pokrok,“ povedal Walsh. Udržateľné palivo sa považuje za kľúčový nástroj pri znižovaní uhlíkových emisií z leteckej dopravy.
Generálny riaditeľ IATA upozornil, že pravidlá, ktoré leteckým spoločnostiam prikazujú zaradiť určité percento udržateľného paliva do palivového mixu, zvýšili ceny a „odradili dobrovoľný dopyt“. Podľa Walsha sú jeho ceny oproti fosílnemu leteckému palivu viac než dvojnásobné, pričom v krajinách s povinnými kvótami môžu byť až štyrikrát vyššie.
Kvóty a nízka výroba
Európska únia vyžaduje od aerolínií, aby ich palivový mix v tomto roku obsahoval minimálne dve percentá udržateľného paliva. V roku 2030 sa má jeho podiel zvýšiť na šesť a od roku 2050 až na sedemdesiat percent.
Problémom podľa šéfa IATA je však aj nízka produkcia udržateľného leteckého paliva. „Výroba udržateľného leteckého paliva dosiahla v roku 2025 približne 1,9 milióna ton, čo predstavuje len 0,6 percenta celkovej spotreby leteckého paliva,“ uviedol Walsh.