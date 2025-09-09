Ružička spomína na nebohého Demitru. Na zápas nemal ani cestovať, lebo bol zranený, ale chcel byť s tímom - FOTO

Siedmeho septembra uplynulo 14 rokov od tragickej smrti hokejového tímu Lokomotiv Jaroslavľ po leteckej havárii. Medzi obeťami bol aj Pavol Demitra.
Na ťažké obdobie spomínal aj bývalý šéf Dukly Trenčín a stále aj akcionár Viliam Ružička. Ten bol s bývalým skvelým hokejistom kamarát.
Údajne mu zosnulý Demitra povedal, že po sezóne 2011/12 ukončí kariéru a vráti sa na Slovensko – konkrétne do Trenčína. Mal tam pôsobiť v klube a mal byť aj akousi tvárou pre mládež.
Ťažké chvíle
„Keď som odchádzal autom domov, tak som v v rádiu započul správu o tragédii, že padlo lietadlo s hokejistami Jaroslavľa na ceste do Bieloruska. V prvej chvíli som si to ani neuvedomoval. Iba som šoféroval a zrazu som videl tabuľu Trenčín. Bolo to veľmi divné, hrozný pocit,“ uviedol Ružička pre web sportovy.cas.sk.
Celý deň ostal doma s vypnutým telefónom a postupne spracovával, čo sa stalo. Keď zapol mobil, tak mal 145 neprijatých hovorov. „Boli to hrozné pocity a stále aj sú.“
Demitra na úvodný duel ročníka nemal vôbec letieť, keďže bol zranený, ale vypýtal sa, že chce ísť s mužstvom. „On by aj tak nehral zápas.“ Poslednýkrát s ním Ružička rozprával v osudný deň, keď spolu s tímom išiel na letisko.
Vládny špeciál
„Paliho rakva zostala z legionárov v Moskve posledná. Najskôr to bolo tak, že nám zavolal veľvyslanec Jozef Migaš, že je potrebné jeho telo identifikovať a musí prísť jeden z rodičov. Oslovili sme Paliho otca, ale on odmietol letieť do Ruska. Mama povedala, že ona pôjde, že nemá problém,“ povedal s tým, že nakoniec to nebolo potrebné.
„Spoznali ho podľa tváre a aj tetovania na ruke. Tak mi to bolo vtedy povedané. Vtedajší minister Daniel Lipšic povedal, že je ochotný poskytnúť nám vládny špeciál, aby sme z Moskvy Paliho telo priviezli na Slovensko,“ uviedol.
Demitru nevideli, keďže bol v cínovej truhle, na ktorej bol ešte drevený obal. V hlavnom meste Ruska boli necelú hodinu, po odovzdaní rakvy sa vrátili do Bratislavy a odtiaľ do Trenčína.
Ružička s Demitrom podpísal prvú profesionálnu zmluvu. „Mal obrovskú charizmu, nikoho neodmietol, s každým si vedel sadnúť a porozprávať sa. Nikoho neselektoval, vynikal nielen v hokeji, ale aj mimo neho. Zažili sme toho naozaj neúrekom, navštevovali sa, chodili spolu na poľovačky,“ doplnil na margo tragicky zosnulého slovenského hokejistu pre uvedený portál.