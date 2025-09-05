Mladý český hokejista prehral boj so zákernou chorobou, mal len 20 rokov - FOTO

Na večnosť odišiel skvelý hokejista a úžasný bojovník.
Sebastian Weitz
Vo veku len 20 rokov zomrel Sebastian Weitz. Foto: www.facebook.com.
Vo veku len 20 rokov zomrel mladý český hokejista. „S hlbokým smútkom v srdci oznamujeme, že Sebastian Weitz zomrel v utorok po dlhom boji s vážnou chorobou,“ oznámil klub HC Slavia Praha smutnú správu na sociálnej sieti Facebook.

Spravodajská CNN Prima News pripomenula, že Weitz trpel leukémiou, ktorú mu diagnostikovali tri dni pred začiatkom školského roka, keď mal 15 rokov. Chorobu porazil, ale neskôr sa mu znova vrátila. „Skvelý hokejista, úžasný bojovník a patrón projektu O kvapku lepší hokej – česť jeho pamiatke! Odpočívaj v pokoji,“ napísala pražská Slavia.

