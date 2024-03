Ruským mestom Riazaň otriasli výbuchy, v plameňoch sa ocitla ropná rafinéria (video)

Tri výbuchy otriasli v stredu ráno ruským mestom Riazaň. Neskôr sa na internete objavilo video z požiaru v miestnej ropnej rafinérii na ploche sto štvorcových metrov.

Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje telegramové kanály Baza, Astra a Krymskj Veter. Podľa zdrojov kanálu Baza horí výmenník tepla. Ruské úrady oficiálne o požiari neinformovali.

In #Ryazan, central #Russia, a UAV strike has caused a fire at the local oil refinery. #Ukraine is continuing its successful UAV attacks on Russian industry, causing serious damage to Russian oil refining:

pic.twitter.com/yCmYiiJBwL

