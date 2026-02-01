Ruský nočný útok v Dnepropetrovskej oblasti zabil dvoch ľudí

Dron zasiahol rodinný dom v meste Dnipro, spôsobil požiar a poškodil ďalšie budovy, boje na fronte pokračujú.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
APTOPIX Russia Ukraine War
Ľudia prechádzajú popri kráteri a poškodených autách pri bytovom dome po ruskom útoku v ukrajinskom meste Záporožie. Ukrajina, 28. januára 2026. Foto: AP Photo/Kateryna Klochko
Dvaja ľudia zahynuli pri nočnom ruskom útoku v stredoukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, uviedli v nedeľu miestne úrady.

Muž a žena v meste Dnipro „zomreli v dôsledku nepriateľského útoku bezpilotného lietadla“, uviedol šéf oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Telegram. Podľa jeho slov dron spôsobil požiar, zničil jeden rodinný dom a poškodil ďalšie dve obytné budovy aj osobné auto.

Boje pokračujú

Ukrajinská armáda zároveň v sobotu informovala o pokračujúcich útokoch pozdĺž celej frontovej línie v čase, keď americký vyslanec Steve Witkoff rokoval na Floride s vyslancom Kremľa pre ekonomické záležitosti Kirillom Dmitrijevom o možnostiach ukončenia takmer štyri roky trvajúcej ruskej vojny na Ukrajine.

Energetická kríza trvá

Ukrajinská energetická infraštruktúra čelí dlhodobo intenzívnym ruským útokom, ktoré opakovane zasahujú elektrárne, rozvodne a prenosové vedenia. Výsledkom sú pravidelné výpadky elektriny, obmedzenia dodávok tepla a vody a núdzové odstávky v mestách po celej krajine.

Vláda v Kyjeve upozorňuje, že aktuálna zima patrí k najnáročnejším od začiatku invázie, keďže poškodená sieť je pod zvýšeným tlakom a milióny ľudí sa musia vyrovnávať s prerušenými dodávkami energií počas mrazivého počasia.

