Ruský dronový a raketový útok zabil v Charkove štyroch ľudí

Ruský útok na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov zabil štyroch ľudí a niekoľko ďalších zranil, uviedol v utorok gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.
„Počet ľudí zabitých pri nepriateľskom útoku na okraji Charkova dosiahol štyri,“ napísal na Telegrame Synehubov, ktorý dodal, že ďalší štyria ľudia utrpeli pri nočnom útoku zranenia.
Na videu zverejnenom oblastnou prokuratúrou bolo vidieť záchranárov v bielych prilbách, ako sa predierajú ešte stále dymiacimi troskami budovy patriacej ukrajinskej súkromnej poštovej a kuriérskej spoločnosti Nova Pošta.
Zasiahli nemocnicu
Starosta Charkova Ihor Terechov uviedol, že ruský dron s dlhým doletom zasiahol v druhom najväčšom meste Ukrajiny detskú nemocnicu a spôsobil požiar. Žiadne obete hlásené neboli.
Nočné útoky zasiahli aj ďalšie oblasti vrátane prístavného mesta Odesa. Poškodené boli obytné budovy, nemocnica a materská škola, pričom v dvoch vlnách útokov utrpelo podľa šéfa vojenskej správy Odesy Serhija Lysaka zranenia najmenej päť ľudí.
Chýba elektrina a teplo
Moskva v ostatných mesiacoch denne útočí na Ukrajinu dronmi a raketami, pričom cieľom útokov je miestna energetická infraštruktúra, v dôsledku čoho dochádza k výpadkom v dodávkach elektriny a tepla.
Použitie ruskej balistickej strely Orešnik schopnej niesť jadrové zbrane na Ukrajine vyvolalo minulý týždeň odsúdenie zo strany spojencov Kyjeva vrátane Washingtonu, ktorý incident označil za „nebezpečnú a nevysvetliteľnú eskaláciu tejto vojny“.
Moskva v pondelok uviedla, že strela zasiahla letecký opravárenský podnik v Ľvovskej oblasti a že bola odpálená v reakcii na pokus Ukrajiny zaútočiť dronmi na jednu z rezidencií ruského prezidenta Vladimira Putina, čo je tvrdenie, ktoré Kyjev popiera.