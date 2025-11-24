Ruský dron zaútočil na minibus v ukrajinskej Záporožskej oblasti a zabil vodiča

Jeden civilista zahynul aj meste Cherson.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Dron
Foto: ilustračné, SITA/AP
Vodič minibusu zahynul pri útoku ruského dronu na vozidlo v dedine Veselianka v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to na komunikačnej platforme Telegram šéf vojenskej administratívy oblasti Ivan Fedorov.

Nepriateľ opäť zaútočil na civilistov v Záporožskom okrese. Rusi použili FPV dron na zasiahnutie minibusu v dedine Veselianka,“ uviedol Fedorov.

Ruský útok v pondelok postihol aj civilistov v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Jeden človek prišiel o život a jeden utrpel zranenia.

