Ruský dron zaútočil na minibus v ukrajinskej Záporožskej oblasti a zabil vodiča

Vodič minibusu zahynul pri útoku ruského dronu na vozidlo v dedine Veselianka v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to na komunikačnej platforme Telegram šéf vojenskej administratívy oblasti Ivan Fedorov.
„Nepriateľ opäť zaútočil na civilistov v Záporožskom okrese. Rusi použili FPV dron na zasiahnutie minibusu v dedine Veselianka,“ uviedol Fedorov.
Ruský útok v pondelok postihol aj civilistov v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Jeden človek prišiel o život a jeden utrpel zranenia.