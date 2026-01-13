Rusko si pre zadržiavanie významného ruského archeológa predvolalo poľského veľvyslanca

Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo poľského veľvyslanca na protest proti postupu Varšavy, ktorá na základe ukrajinského zatykača zadržala v decembri ruského archeológa Alexandra Buťagina, informovalo v utorok ruské ministerstvo.
„Ruské ministerstvo zahraničných vecí si 12. januára predvolalo poľského veľvyslanca v Ruskej federácii Krzysztofa Krajewského,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva, ktoré prenasledovanie uznávaného ruského vedca Kyjevom pokladá za politicky motivované a špekulatívne.
Poškodil dedičstvo
Buťagina zatkli v decembri vo Varšave príslušníci poľských tajných služieb po tom, čo ho Kyjev obvinil z vykonávania nepovolených vykopávok na Moskvou okupovanom Kryme, pri ktorých malo dôjsť k poškodeniu ukrajinského kultúrneho dedičstva.
Obvinenia vznesené voči archeológovi považuje ruský rezort diplomacie za absurdné. Ministerstvo zároveň požiadalo poľské úrady, aby Buťagina nevydávali na Ukrajinu, kde mu v prípade, že ho súd uzná za vinného, hrozí až desať rokov väzenia.
Nepovolený výskum
Podľa Kyjeva Buťagin v rokoch 2014-2019 vykonával bez povolenia archeologický výskum v starogréckej kolónii Myrmekion na Kryme a svojím konaním spôsobil Ukrajine škodu vo výške približne štyroch miliónov eur.
Poľsko je blízkym spojencom susednej Ukrajiny a stalo sa kľúčovým centrom pre poskytovanie humanitárnej a vojenskej pomoci tejto vojnou zničenej krajine.