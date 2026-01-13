Rusko si pre zadržiavanie významného ruského archeológa predvolalo poľského veľvyslanca

Na vedca zadržaného vo Varšave vydali zatykač ukrajinské úrady, ktoré ho podozrievajú, že svojím nepovoleným výskumom na Kryme spôsobil Kyjevu obrovské škody.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo poľského veľvyslanca na protest proti postupu Varšavy, ktorá na základe ukrajinského zatykača zadržala v decembri ruského archeológa Alexandra Buťagina, informovalo v utorok ruské ministerstvo.

„Ruské ministerstvo zahraničných vecí si 12. januára predvolalo poľského veľvyslanca v Ruskej federácii Krzysztofa Krajewského,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva, ktoré prenasledovanie uznávaného ruského vedca Kyjevom pokladá za politicky motivované a špekulatívne.

Poškodil dedičstvo

Buťagina zatkli v decembri vo Varšave príslušníci poľských tajných služieb po tom, čo ho Kyjev obvinil z vykonávania nepovolených vykopávok na Moskvou okupovanom Kryme, pri ktorých malo dôjsť k poškodeniu ukrajinského kultúrneho dedičstva.

Obvinenia vznesené voči archeológovi považuje ruský rezort diplomacie za absurdné. Ministerstvo zároveň požiadalo poľské úrady, aby Buťagina nevydávali na Ukrajinu, kde mu v prípade, že ho súd uzná za vinného, hrozí až desať rokov väzenia.

Nepovolený výskum

Podľa Kyjeva Buťagin v rokoch 2014-2019 vykonával bez povolenia archeologický výskum v starogréckej kolónii Myrmekion na Kryme a svojím konaním spôsobil Ukrajine škodu vo výške približne štyroch miliónov eur.

Poľsko je blízkym spojencom susednej Ukrajiny a stalo sa kľúčovým centrom pre poskytovanie humanitárnej a vojenskej pomoci tejto vojnou zničenej krajine.

