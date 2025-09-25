Rusko predĺži zákaz vývozu benzínu do konca tohto roka

Rusko vo štvrtok oznámilo, že predlžuje zákaz vývozu benzínu do konca tohto roka, keďže ukrajinské útoky na rafinérie vyhnali ceny na historické maximum. Opatrenie, ktoré platí už od marca, má podľa Moskvy zabezpečiť dostatočné zásoby pre domáci trh, keďže výrobu palív obmedzujú údery Kyjeva. Vláda zavedie aj zákaz vývozu nafty pre obchodníkov a predajcov, oznámil podpredseda ruskej vlády Alexander Novak.
Rusko chce zvýšiť DPH, aby financovalo vojnu na Ukrajine
Ukrajina už mesiace útočí na ruské rafinérie, pričom údery označuje za spravodlivú odvetu na ruské ostreľovanie a snahu pripraviť Moskvu o energetické príjmy, z ktorých financuje armádu. Počas leta ukrajinská armáda viackrát zasiahla kľúčové ruské rafinérie, čo zvýšilo ceny palív a v niektorých oblastiach spôsobilo ich nedostatok. Anektovaný Krym čelí nedostatku paliva pre „zníženie výroby v ruských rafinériách“, uviedla vo štvrtok Ruskom dosadená vláda.
V stredu Ukrajina zasiahla veľkú ruskú rafinériu v regióne Baškirsko, kde následne vypukol rozsiahly požiar.