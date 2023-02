Rusko pravdepodobne do výročia začiatku vojny nedobyje Bachmut

Rusko pravdepodobne nesplní svoj cieľ dobyť ukrajinské mesto Bachmut v Doneckej oblasti do 24. februára. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov predtým povedal, že ruské sily chcú dobyť Bachmut pri príležitosti prvého výročia začiatku vojny. Podľa ISW by dobytie Bachmutu do 24. februára „vyžadovalo výrazne vyššiu rýchlosť ruského postupu, než v predchádzajúcich mesiacoch“. Podľa ISW sa nezdá, že by ruské sily „zvyšovali rýchlosť svojho postupu“.

Ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková uviedla, že v prvej línii v Bachmute stále žije asi 6-tisíc civilistov. Vyzvala ich, aby sa čo najskôr evakuovali. Hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov poznamenal, že ruská stratégia útoku na Bachmut a Vuhledar v Doneckej oblasti má za cieľ oddialiť ukrajinskú protiofenzívu.