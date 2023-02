Rusko pohrozilo Bosne a Hercegovine v súvislosti s členstvom v NATO. Kremeľ „má právo brániť sa“, tvrdí

Rusko si vyhradzuje právo odpovedať, ak Bosna a Hercegovina vstúpi do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) alebo do akejkoľvek organizácie nepriateľskej voči Moskve. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to ruský veľvyslanec v Bosne a Hercegovine Igor Kalabukov.

„Bosna a Hercegovina môže slobodne podniknúť akýkoľvek krok na globálnej scéne. Vstúpiť do akejkoľvek organizácie, či už politickej, ekonomickej, kultúrnej alebo akejkoľvek inej,“ povedal veľvyslanec.

Vedenie Bosny a Hercegoviny by však podľa Kalabukova malo pochopiť, že ak sa krajina pripojí k bloku, ktorého hlavným cieľom je podľa neho zničenie Ruska, potom Ruská federácia „má právo brániť sa“. Dodal, že pokiaľ Bosna a Hercegovina neprijme opatrenia namierené proti Rusku, Kremeľ bude pokojný a nebude potrebovať posilniť obranu.