Rusko je omnoho slabšie ako Sovietsky zväz. Moskvu vraj čaká strašný koniec

Politické vydieranie Ukrajiny neprinesie požadovaný výsledok. Ako referuje web espreso.tv, povedal to ukrajinský politológ Mychajlo Basarab.

Tvrdí, že v dohľadnom čase neočakáva z Bieleho domu žiadne prelomové vyhlásenia. „Postoj Trumpovho tímu voči Moskve je jasný. Nezmení sa, nech by sme jej navrhli čokoľvek,“ vraví Basarab a dodáva: „Vydieranie Ukrajiny neprinesie požadovaný výsledok, pretože to by museli vyvíjať tlak nie na pár ľudí, ale na celý národ. A na Ukrajine bude stále dosť tých, ktorí budú v boji pokračovať za každých okolností.“

Basarab je presvedčený, že Ukrajina má „mnohonásobne viac prirodzených spojencov ako kedykoľvek predtým“.

„Rusko nie je ZSSR. Je oveľa slabšie. A čaká ho hrozný koniec. Spravme si svoju časť domácej úlohy. Skutoční spojenci pomôžu a tých zvyšných určite premôže hanba,“ skonštatoval ukrajinský politológ.