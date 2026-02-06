Rusko dobylo hlavné výšiny v Myrnohrade a Pokrovsku, pozemná logistika je takmer nemožná

Podľa ukrajinského predstaviteľa je v súčasnosti logistika možná len za extrémne nepriaznivého počasia.
Russia Ukraine War
Na tejto fotografii, ktorú poskytla tlačová služba 93. samostatnej mechanizovanej brigády Cholodnyj Jar na Ukrajine, pózuje vojak pre fotografa v Doneckej oblasti na Ukrajine v sobotu 31. januára 2026. Foto: Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP
Ruskí okupanti dobyli kľúčové výšiny v Myrnohrade a Pokrovsku v Doneckej oblasti, čo výrazne skomplikovalo logistiku pre ukrajinské jednotky, ktoré sú tam naďalej umiestnené. Ako referuje web liga.net, uviedol to Volodymyr Polevyj, náčelník oddelenia komunikácie 7. zboru rýchlej reakcie ukrajinských vzdušno-úderných síl.

V komentári k informáciám Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) o tom, že ruská armáda presúva svoje veliteľské stanovištia do Myrnohradu, čo údajne znamená úplné dobytie mesta, Polevyj poznamenal, že nepriateľ tam presúva svoje skupiny, jednotky a pilotov a dobyl strategické výšiny v Myrnohrade aj Pokrovsku.

„To mimoriadne sťažuje obranu, ktorá bola vybudovaná na severe týchto miest. V zásade to umožňuje nepriateľovi priamo si zriadiť veliteľské stanovištia, keďže mesto má budovy, v ktorých je vhodné umiestniť veliteľské stanovištia v suterénoch a suterénnych podlažiach,“ povedal Polevyj.

Zdôraznil však, že to vôbec neznamená, že mestá sú stopercentne kontrolované nepriateľom. Na severe Myrnohradu a Pokrovska naďalej zostávajú ukrajinské pozorovacie a palebné pozície.

Podľa ukrajinského predstaviteľa je v súčasnosti logistika možná len za extrémne nepriaznivého počasia. Deje sa prevažne letecky, a to pomocou ťažkých bombardérov. Poznamenal tiež, že rotácia ukrajinských jednotiek sa v takejto situácii plánuje často počas nepriaznivého počasia.

