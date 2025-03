Rusko diskutuje o šachovom zápase medzi Putinom a Trumpom

Šéf Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) Rus Arkadij Dvorkovič sa vyjadril k možnosti usporiadania šachovej partie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Ako referuje web glavcom.ua, podľa Dvorkoviča má šach všetkých spájať.

„Myslím si, že prezidenti by sa mali naďalej zaoberať strategickými a praktickými otázkami medzinárodnej politiky a ekonomiky. A hrať šach vo svojom voľnom čase, ale nie na iné účely. Hoci šach všetkých spája, je to tak,“ vyhlásil Dvorkovič.

Plánuje aj hokejové zápasy

Ak by sa Putin a Trump dostali k „partičke“ šachu, nebola by to ojedinelá americko-ruská športová konfrontácia, ktorú v tomto období plánujú. Trump nedávno podporil myšlienku ruského vodcu organizovať hokejové zápasy v USA a Rusku medzi ruskými a americkými hokejistami pôsobiacimi v severoamerickej NHL a ruskej KHL.