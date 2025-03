Putin s Trumpom túžia usporiadať sériu hokejových zápasov medzi USA a Ruskom. Zástupcovia NHL o ničom nevedia

Ruský prezident Vladimir Putin, známy svojou láskou k hokeju, navrhol organizovanie série hokejových zápasov medzi hráčmi zo Spojených štátov amerických a Ruska.

Tento nápad bol diskutovaný počas telefonátu s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý údajne súhlasil s týmto návrhom.

Zápasy by sa mali uskutočniť v USA a v Rusku a zúčastnili by sa jej mali hráči z NHL a KHL. Kým ruská strana túto iniciatívu potvrdila, NHL sa o nej dozvedela až po telefonáte.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zámorská profiliga o myšlienke nič nevie

„Práve sme sa dozvedeli o rozhovore medzi prezidentom Trumpom a prezidentom Putinom. Samozrejme, neboli sme účastníkmi týchto diskusií, a preto by bolo nevhodné, aby sme sa vyjadrovali v tejto chvíli,“ citovala z oficiálneho vyjadrenia NHL agentúra AP.

Trump ‘supported’ Putin’s idea for hockey games between American, Russian players https://t.co/gDPfJFyDVj pic.twitter.com/F1Ch3bec7K — New York Post (@nypost) March 19, 2025

Hokejová rivalita medzi USA a Ruskom má dlhú históriu, ktorá siaha až k slávnemu „Zázraku na ľade“ z roku 1980, keď americkí amatéri porazili favorizovaný Sovietsky zväz na zimných olympijských hrách v Lake Placid. Tento historický moment je stále symbolom určitého napätia medzi predmetnými krajinami v oblasti športu.

Zákaz trvá od roku 2022. Dokedy?

Od invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 bola Rusku zakázaná účasť na turnajoch organizovaných Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF), čo ovplyvnilo aj olympijské súťaže.

Na olympijských hrách v Paríži 2024 ruskí športovci nemohli súťažiť pod ruskou vlajkou a súťažili len ako neutrálni jednotlivci.

O osude ruskej účasti na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne ešte nebolo rozhodnuté, rovnako ako o účasti ruských hokejistov na Svetovom pohári v roku 2028.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ruskí hráči pevnou súčasťou NHL

Ruskí hokejisti však dlhodobo dominujú v zámorskej NHL. Hráči ako Alexander Ovečkin, Andrej Vasilevskij či Nikita Kučerov patria medzi najväčšie hviezdy svojich klubov i celej profiligy.

„Rusko má skvelú hokejovú tradíciu, v našej lige hrajú výborní ruskí hráči,“ povedal komisár NHL Gary Bettman na nedávno skončenom Turnaji štyroch krajín v kanadskom Montreale.

„Medzinárodná hokejová federácia práve hlasovala za to, aby sa Rusko nezúčastnilo súťaží, rovnako ako v mnohých iných športoch. My budeme musieť sledovať, čo urobí Medzinárodný olympijský výbor, ale máme dosť času na to, aby sme sa vysporiadali s realitou a zareagovali. Najlepšie tak, aby sa niektoré veci vrátili do starých koľají,“ doplnil najvyšší funkcionár profiligy.

Nikita Kučerov a Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning) držia Stanleyho pohár po šiestom finále NHL, v ktorom „blesky“ zdolali Dallas Stars 2:0 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Edmonton (Rogers Place), 28. september 2020. Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP.

„Rád by som videl našich ruských hráčov hrať opäť na turnajoch,“ uviedol ešte vo februári výkonný riaditeľ zámorskej hráčskej asociácie NHLPA Marty Walsh a doplnil: „Sú to vynikajúci hokejisti. Rozhovory s nimi ukázali, že chcú opäť reprezentovať svoju krajinu. Je to však politická téma, nie téma pre NHL. Ja však verím, že sa títo hráči priblížia účasti na OH a potom i na MS.“