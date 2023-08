Rusko by sa malo pripraviť na ďalšie útoky, Ukrajina plánuje viesť plnohodnotnú vojnu

Rusko môže na svojom území očakávať „ďalšiu vojnu“. Ako referuje web news.sky.com, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak to povedal niekoľko hodín po tom, čo výšková budova v Moskve bola už po druhý raz tento týždeň terčom útoku bezpilotného lietadla.

Samotný Kyjev nepotvrdil ani nepoprel zodpovednosť za útok. Podoľak na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že Rusko by si malo zvyknúť na „viac neidentifikovaných dronov“.

#Moscow is rapidly getting used to a full-fledged war, which, in turn, will soon finally move to the territory of the „authors of the war“ to collect all their debts… Everything that will happen in #Russia is an objective historical process. More unidentified drones, more…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2023