Rusko by malo posunúť svoje hranice „tak ďaleko, ako je možné“, vyjadril sa na prvé výročie začiatku ruskej vojny na Ukrajine zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady a bývalý prezident Dmitrij Medvedev. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Je také dôležité dosiahnuť všetky ciele ‚špeciálnej vojenskej operácie‘,“ vyjadril sa Medvedev v piatok prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram, pričom použil termín, ktorý Rusko používa na označenie svojej vojny na Ukrajine.

„Posunúť hranice hrozieb pre našu krajinu tak ďaleko, ako je to možné, i keď by to boli hranice Poľska,“ povedal, odkazujúc na najzápadnejšiu hranicu Ukrajiny.

Medvedev tiež skonštatoval, že Rusko dosiahne víťazstvo proti Ukrajine a dodal: „všetci chceme, aby sa to stalo tak skoro, ako je možné. A ten deň príde. Získame späť naše územia a spoľahlivo ochránime našich ľudí“.

Vyjadrenia Medvedeva, ktorý bol prezidentom Ruska v rokoch 2008 – 2012, sú od začiatku vojny ostré a častokrát prehnané.