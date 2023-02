Vy rozhodnete, či bude Ukrajina existovať, prihovoril sa Zelenskyj vojakom na prvé výročie začiatku invázie (video)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok, na prvé výročie začiatku ruskej invázie, prihovoril vojakom v Kyjeve. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Vy rozhodnete, či budeme existovať. Či bude Ukrajina existovať. Každý deň. Každú hodinu. Ste to vy – ukrajinskí vojaci – kto o tom rozhodne,“ povedal im.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023