Rusko bude dodržiavať jadrové limity, ak tak urobia aj USA. Pri militarizácii Grónska nevylučuje vojenskú odpoveď

Šéf ruskej diplomacie Lavrov varoval, že Rusko prijme „primerané protiopatrenia“, ak Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku.
Moskva bude naďalej dodržiavať limity pre jadrové zbrane stanovené v už neplatnej dohode so Spojenými štátmi New START, pokiaľ ich bude dodržiavať aj Washington. Uviedol to v stredu ruský minister zahraničných vecíSergej Lavrov v prejave k ruským poslancom.

„Vychádzame z toho, že moratórium, ktoré vyhlásil náš prezident, zostáva v platnosti, ale len dovtedy, kým Spojené štáty neprekročia stanovené limity,“ povedal Lavrov v Štátnej dume. Dodal, že Rusko sa neponáhľa s vývojom či rozmiestňovaním nových zbraní. Jeho slová predstavujú ústup z minulotýždňových tvrdení rezortu diplomacie, podľa ktorých už Moskva nepovažuje podmienky zmluvy za záväzné.

Obe strany deklarujú záujem o dosiahnutie novej dohody o kontrole zbrojenia. USA presadzujú, aby sa vzhľadom na rast jej jadrového arzenálu do rokovaní zapojila aj Čína. Moskva tvrdí, že ak má byť súčasťou dohody Peking, potom tam mali byť jadroví spojenci USA v Európe – Veľká Británia a Francúzsko.

Lavrov zároveň varoval, že Rusko prijme „primerané protiopatrenia“, ak Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku. „V prípade militarizácie Grónska a vytvárania vojenských kapacít namierených proti Rusku prijmeme adekvátne protiopatrenia vrátane vojensko‑technických,“ povedal poslancom.

