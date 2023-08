Ruskí vojaci zarábajú takmer trojnásobok priemerného platu, ale na splnenie náborových cieľov to nestačí

Nižšie postavení ruskí vojaci zarábajú takmer trojnásobok priemerného platu v Rusku. Vo svojej pravidelnej správe o vojne na Ukrajine na to poukazuje britské ministerstvo obrany, informuje spravodajský portál Sky News.

Títo vojaci majú plat viac ako 200-tisíc rubľov mesačne, čo je zhruba 2,7-násobne viac ako je ruský priemerný plat. Pre porovnanie, 2,7-násobok priemerného platu v Spojenom kráľovstve je viac ako 90-tisíc libier ročne, uvádza rezort.

Vysoký plat a dodatočné benefity sú podľa Londýna silné stimuly pre pridanie sa do bojov na Ukrajine, no Rusko pravdepodobne aj tak nedosiahne svoje ciele pre nábor dobrovoľníkov do armády.